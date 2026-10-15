Zwei Mal Oh: Besiktas schlägt Hoffenheim in der Europa League

Die TSG Hoffenheim verliert in der Europa League mit 2:3 (0:0) gegen Besiktas JK. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich gewinnt Besiktas auch dank des Doppelpacks von Oh Hyeon-gyu.

Oh Hyeon-gyu (l.) im Zweikampf gegen Ozan Kabak. Quelle: IMAGO / Beautiful Sports International

Alexander Nübel hat das deutsche Torhüter-Duell in der Europa League für sich entschieden und Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim mit Schlussmann Oliver Baumann noch tiefer in die Krise gestürzt. Die Kraichgauer verloren am 2. Spieltag der Europa League gegen Besiktas Istanbul mit 2:3 (0:0) und kassierten die zweite Niederlage im Wettbewerb.

Michael Amir Murillo (60.) und Oh Hyeon-gyu (72., 79.) sorgten für die vierte Hoffenheimer Pflichtspiel-Pleite nacheinander. Fisnik Asllani (68.) hatte nach einer starken Einzelaktion den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, der Anschlusstreffer von Koki Machida (88.) kam zu spät.

Nübel mit einigen Unsicherheiten

Der 36-jährige Baumann, der vor der WM im Sommer in der Nationalmannschaft von Julian Nagelsmann zur Nummer zwei hinter Manuel Neuer degradiert worden war, war vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die Nations League im September nominiert worden. Alexander Nübel zählte dagegen zum XXL-Kader - und stand beim Auftritt mit seinem neuen Klub Besiktas im Kraichgau gleich im Fokus.

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Die TSG begann schwungvoll und hatte Pech, dass Machida (3.) aus kurzer Distanz an den Pfosten köpfte. Nübel fehlte beim Herauslaufen die nötige Konsequenz. Auch danach hatte der frühere Bundesliga-Profi Unsicherheiten in seinem Spiel. Nach einem langen Ball ergab sich für Adam Hlozek eine Chance, weil Nübel überhastet sein Tor verließ. Aus spitzem Winkel traf der Tscheche nur das Außennetz (20.).

Die Paarungen von Leverkusen und Hoffenheim zum aufklappen 1. Spieltag:

Bayer 04 Leverkusen − NK Celje

OFI Kreta – TSG 1899 Hoffenheim



2. Spieltag:

Lech Posen – Bayer 04 Leverkusen

TSG 1899 Hoffenheim – Beşiktaş JK



3. Spieltag:

OFI Kreta – Bayer 04 Leverkusen

TSG 1899 Hoffenheim – Olympique Lyon



4. Spieltag:

Bayer 04 Leverkusen – Olympique Marseille

Crystal Palace – TSG 1899 Hoffenheim



5. Spieltag:

Dinamo Zagreb – Bayer 04 Leverkusen

TSG 1899 Hoffenheim – SK Sturm Graz



6. Spieltag:

Bayer 04 Leverkusen – Beşiktaş JK

RSC Anderlecht – TSG 1899 Hoffenheim



7. Spieltag:

Bayer 04 Leverkusen – RB Salzburg

Olympiakos Piräus – TSG 1899 Hoffenheim



8. Spieltag:

Olympique Lyon – Bayer 04 Leverkusen

TSG 1899 Hoffenheim – Ferencváros

Hoffenheims Abwehr verliert nach der Pause die Zuordnung

Hoffenheim zog sich im Verlauf der ersten Halbzeit etwas zurück und lauerte auf schnelle Umschaltmomente. Die Konter spielte der Bundesliga-17. aber nicht sauber aus. Besiktas, das vor 28.632 Zuschauern lautstark unterstützt wurde, strahlte seinerseits keine echte Gefahr für Baumann im TSG-Tor aus. Für einen Schreckmoment vor der Halbzeit sorgte Andrej Kramaric, der in seinem 50. Europapokalspiel eine Hereingabe von Junior Olaitan gefährlich abfälschte (45.+1).

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Nach der Pause ging in der Hoffenheimer Defensive zunehmend die Zuordnung verloren, Istanbul boten sich Lücken. Murillo (56.) und Leandro Trossard (57.) ließen beste Möglichkeiten ungenutzt. Kurz darauf war Baumann machtlos, als Murillo den Ball nach einer Ecke aus kurzer Distanz einschob. Hoffenheim gab sich nicht geschlagen und schöpfte nach Asllanis starker Einzelaktion neue Hoffnung, die nach starken Besiktas-Kontern jäh verpuffte.

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Quelle: SID