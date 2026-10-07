Lionel Messi: Argentinien verabschiedet sich von seinem Superstar

Frenetischer Jubel, Feuerwerk und ein goldenes "Gracias": Nach 21 Jahren verabschiedet sich Lionel Messi aus der argentinischen Nationalmannschaft mit einem 3:0 gegen Benin.

Nach 208 Spielen und 126 Toren endet Lionel Messis Karriere im Nationalteam Argentiniens. Quelle: dpa

Lionel Messi ist vor seinem letzten Spiel für die argentinische Nationalmannschaft frenetisch gefeiert worden. Fangesänge, grenzenloser Jubel und ein Feuerwerk bildeten die Ouvertüre für einen historischen Fußball-Abend im ausverkauften Monumental-Stadion von Buenos Aires: für "Messis letzten Tango", bei dem der 3:0-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Benin den Rahmen bot.

Messi steuerte bei seiner Abschiedsgala selbst einen Treffer per Elfmeter (71.) sowie zwei Vorlagen für die Tore von Nicolás Otamendi (48.) und Nico Paz (61.) bei.

Es war ein besonderer Moment der Fußball-Historie. Keiner hat den Weltfußball in den letzten zwei Jahrzehnten so konstant und nachhaltig geprägt wie Messi. Mit seinem letzten Länderspiel tritt der Superstar, der auf Vereinsebene noch bei Inter Miami spielt, nun von der großen Fußballbühne ab.

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Messis letzter Tango: "Gracias" in goldenen Lettern

Ohrenbetäubend war der Jubel, als die Stadionsprecherin in dem 85.000 Zuschauer fassenden Rund vor dem Spiel "ein letztes Mal" den Namen des Superstars aufrief. Ein riesengroßes himmelblau-weißes Trikot wurde über den Rasen gespannt, auf dem Messis Nummer 10 sowie ein "Gracias" ("Danke") in großen goldenen Lettern aufgedruckt war. Bereits vor dem Spiel hatte Messi in einem auf Instagram verbreiteten Video mitgeteilt:

Der Moment ist gekommen. (...) Dieses Trikot war mein Traum, mein Stolz und mein Leben. Danke, dass ihr mich so sehr geliebt habt, ich werde euch vermissen. „ Lionel Messi

Lionel Messi und seine erfolgreiche Karriere in der Übersicht Quelle: ZDF

Die Partie gegen Benin ist der Schlusspunkt einer über 21-jährigen Länderspiel-Karriere, die am 17. August 2005 gegen Ungarn sehr holprig begonnen hatte. Denn bei seinem Debüt handelte sich der eingewechselte Messi in weniger als einer Minute eine Rote Karte ein, die ihm der deutsche Schiedsrichter Markus Merk wegen einer Tätlichkeit zeigte.

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Messi schaffte es mehrfach ins WM-Finale

Messi brauchte tatsächlich einen langen Anlauf, um in der Nationalmannschaft die ganz großen Erfolge zu erzielen und sich in die Herzen seiner Landsleute zu spielen. Der Gewinn der Copa América im Jahr 2021 war der erste wichtige Titel, den Messi mit der "Albiceleste" feiern konnte. Absoluter Höhepunkt war der WM-Triumph 2022 in Katar.

Ein weiterer Erfolg bei der Copa América (2024) sowie zwei Vizeweltmeisterschaften (2014 und 2026) runden Messis beeindruckende Laufbahn in der Nationalmannschaft ab, deren Rekordspieler (208 Spiele) und Rekordtorschütze (126 Tore) er ist.

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