Nach 21 Jahren in der Nationalmannschaft steht der letzte Tango von Lionel Messi an. In der Nacht auf Mittwoch trifft Argentinien auf Benin.

Ein letztes Mal in Himmelblau und Weiß: Lionel Messi steht vor seinem Abschiedsspiel für die argentinische Nationalmannschaft. Quelle: Witters | JoelMarklund

Die letzte Ankunft im Camp, das letzte Training mit der Mannschaft, das letzte Spiel im himmelblau-weißen Trikot: Argentinien bereitet sich auf den letzten Tango von Lionel Messi vor. Auf den Abschied nach 21 Jahren in der Nationalmannschaft im Sondertrikot mit goldener Rückennummer.

In der deutschen Nacht auf Mittwoch (1 Uhr MEZ) trifft Argentinien auf Benin. "Von dem Moment an, in dem er das Monumental betritt, wird es für alle ein unvergesslicher Tag sein", prophezeite Trainer Lionel Scaloni.

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Messis Erklärung zum Rücktritt

"Es war eine Entscheidung, die mir in der Seele wehgetan hat und immer noch wehtut, aber ich verstehe, dass es an der Zeit ist", hatte Messi Ende August erklärt, als er seinen Rücktritt aus der Albiceleste verkündet hatte. Das verlorene WM-Finale und damit der geplatzte Traum einer erfolgreichen Titelverteidigung, dann der Tod seines Vaters Jorge mit gerade mal 68 Jahren hatten den mittlerweile 39-Jährigen nachdenklich gestimmt und zu dem entscheidenden Schritt mitbewogen.

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Anders als nach seinem Rücktritt vor zehn Jahren (nach einem mal wieder verlorenen Finale eines großen Turniers) wird es diesmal auch endgültig sein. "Es bleibt die Wehmut, dass er nicht mehr dabei sein wird. Und das nicht nur aus fußballerischer Sicht", sagte Scaloni, dessen Erfolgsgeschichte so eng mit der von Messi verknüpft ist.

Die argentinische Nationalmannschaft wird es auch weiterhin geben. Aber er wird uns fehlen. „ Lionel Scaloni, Nationaltrainer Argentinien

Eine besondere Beziehung zwischen Trainer und Superstar

2006, noch zusammen in einem WM-Kader, gelang es ihm seit der Amtsübernahme im Sommer 2018, eine Mannschaft um Messi zu formen - mit großen Erfolgen: 2021 gewann Argentinien die Copa América, 2022 den WM-Titel, 2024 erneut die Copa América, bevor es 2026 immerhin wieder für das WM-Finale reichte.

Lionel Messi und seine herausragende Karriere mit der argentinischen Nationalmannschaft. Quelle: ZDF

"Der König ist zuhause", schrieb der Verband nach der Ankunft im Trainingszentrum in Ezeiza bei Buenos Aires, das Messis Namen trägt. Am Abend gab's das traditionelle Asado - viel Fleisch auf dem Grill, um das sich Verbandschef Claudio Tapia höchstpersönlich kümmerte.

Vertrag bei Inter Miami läuft bis Ende 2028

Messi wird nun also von der Weltbühne des Fußballs verschwinden. Sein Vertrag bei Inter Miami ist noch bis Ende 2028 gültig. Während für die Argentinier, die auch nicht wissen, ob Scaloni seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag verlängert, eine neue Zeitrechnung beginnt, hat Messi die nächste Lebensphase längst eingeläutet. Sein Portfolio umfasst ein kleines Imperium: eine Hotelkette, Immobilien und auch zwei spanische Fußballvereine.

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Und wer sich auch noch an den tränenreichen Abschied von seinem spanischen Herzensklub FC Barcelona im Sommer 2021 erinnert, wird erahnen können, wie emotional es nun beim Abschied in Buenos Aires werden könnte. Vor, während und nach seinem 208. Einsatz für Argentinien. "Ein letztes Mal. Ein Trikot fürs ganze Leben", schrieb der achtmalige Weltfußballer.

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Quelle: dpa