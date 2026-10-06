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ZDF-Mittagsmagazin

Fußball: Argentinien verneigt sich vor Lionel Messi

Letztes Spiel für Nationalteam:Argentinien verneigt sich vor Lionel Messi

von Andreas Kürten

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Lionel Messi

In der Nacht zu Mittwoch endet die Nationalmannschaftskarriere von Lionel Messi. Ein ganzes Land verneigt sich vor dem Ausnahmefußballer.

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