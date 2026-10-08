Lionel Messi: Wie der Argentinier zum Volkshelden wurde

Abschied aus der Nationalelf:Wie Lionel Messi in Argentinien zum Volkshelden wurde
von Ralf Lorenzen
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Mit seinem 126. Tor im 208. Länderspiel hat sich Lionel Messi aus der Nationalmannschaft verabschiedet - und sich auch durch die Wahl des richtigen Zeitpunkts als Vorbild gezeigt.
Kurz vor dem Ende seiner Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft gelang Lionel Messi noch einmal ein besonderer Coup.
Messis Abschiedsbrief an die Fans
Der 39-Jährige, der auch mit Hilfe der sozialen Medien zur globalen Marke geworden war, veröffentlichte kurz nach dem verlorenen Finale der WM 2026 gegen Spanien einen Abschiedsbrief, der millionenfach kommentiert, geteilt und geliked wurde.
"Ich habe immer gekämpft, um mich für dieses Trikot zu verausgaben, um euch Freude zu schenken und euch durch den Fußball stolz zu machen, Argentinier zu sein", zitiert Moderatorin Lili Engels im sportstudio-Bolzplatz aus diesem Brief.
Emotionaler letzter Tanz in Buenos Aires
Die enge Verbindung zwischen dem Star und seinen Anhängern, die in diesen Worten zum Ausdruck kommt, wurde auch an diesem Mittwoch in Buenos Aires bei seinem letzten Länderspiel mehr als deutlich.
"Messi liebt Argentinien, und Argentinien liebt Messi. Das hat man bei seinem allerletzten Tanz für sein Land wirklich an allen Ecken und Enden gespürt", beschreibt Lili Engels die Stimmung rund um das Freundschaftsspiel gegen Benin (3:0), das aufgrund der Personalie Messi von der gesamten Fußballwelt verfolgt wurde.
Schwierige Anfangsjahre mit der Albiceleste
Dabei verlief die Karriere des Argentiniers in der Nationalelf zunächst eher steinig. Dem Olympiasieg 2008 konnte er im himmelblau-weißen Trikot zunächst keinen weiteren Titel folgen lassen. Und das, obwohl er zeitgleich mit dem FC Barcelona eine Trophäe nach der anderen gewann.
"Bei Barcelona funktioniert er, bei Argentinien ist er nur ein halber Leo oder nur ein 30-prozentiger Leo", erinnert sich der Youtuber und Barca-Fan ViscaBarca im Bolzplatz an die damals oft gehörte Kritik.
Copa-Sieg und WM-Titel nach dem Tiefpunkt
Der Tiefpunkt war beim verlorenen Finale der Copa América 2016 gegen Chile erreicht. Messi verschoss einen Elfmeter und trat von Schuldgefühlen geplagt vorübergehend aus der Nationalmannschaft zurück.
Die Wende kam zwei Jahre später mit dem Amtsantritt von Nationaltrainer Lionel Scaloni, mit dem Messi bei der WM 2006 noch selbst zusammengespielt hatte. 2021 und 2024 holten sie zweimal die Copa América, dann krönte Messi seine Karriere 2022 mit dem WM-Titel.
Messi-Verehrung in Argentinien
Gerade in diesem späten Triumph sieht ZDF-Reporter Moritz Neuß Messis Vorbildfunktion begründet. "Dass man einen Traum hat, den man auch zu einem späteren Zeitpunkt noch erreichen kann. Das hat Messi noch mal auf ein ganz anderes Level gehievt."
Neuß, der für das ZDF während der WM 2026 aus Buenos Aires berichtete, schildert, wie Messi vielerorts gigantisch groß auf Fassaden abgebildet ist. Bilder, die beschreiben, welche Kraft der Fußball gerade in Argentinien entwickeln kann.
Messi war immer nur Fußballer
Dass Messi dieses Ansehen nie genutzt hat, um öffentlich beispielsweise auf Missstände hinzuweisen, wurde auch immer wieder kritisch gesehen. "Messi ist halt ein Fußballer, der gesagt hat: Ich wähle diese Bühne nicht und ich nutze die Bühne nicht politisch", erklärt Neuß. Das könne man dem 39-Jährigen auch vorwerfen. "Weil er die Chance gehabt hätte, sich zu gewissen Dingen zu äußern."
Das bedeute aber nicht, dass Messi in der Mannschaft kein Leader gewesen sei, sagt Javier Pinola, Co-Trainer des 1. FC Nürnberg, der mit Messi zweimal in der Nationalmannschaft spielte. "Wir schätzen ihn so sehr, weil er einfach immer so geblieben ist, wie er war", so Pinola.
Richtiger Zeitpunkt für Rücktritt - und jetzt?
Messi hinterlässt in Argentinien eine riesige Lücke - als Identifikationsfigur und natürlich als Spieler. "Alle zehn Spieler haben für Messi gespielt, und ich glaube schon, dass es ein neues System braucht, wie sich der argentinische Fußball ohne Messi neu aufstellt", findet ZDF-Reporter Neuß.
Messi selbst ist derweil ein letztes Mal seiner Vorbildfunktion gerecht geworden, indem er den richtigen Zeitpunkt für den Rücktritt erkannt hat. "Sogar aufhören kann er besser als Cristiano Ronaldo", kommentiert ein User im Bolzplatz. Und Moderatorin Engels resümiert: "Messi scheint genau den richtigen Moment gefunden zu haben."
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Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio am 08.10.2026 ab 17:00 Uhr in dem Beitrag: "Bolzplatz: Lionel Messi - was bleibt, wenn der Größte geht"