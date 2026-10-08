Messi mit emotionalem Abschiedspost - auch Ronaldo kommentiert

Nach seinem letzten Spiel für Argentinien veröffentlicht Lionel Messi eine Dankesbotschaft und denkt an Diego Maradona. Auch Cristiano Ronaldo kommentiert den Post.

Lionel Messi hat in seinem Abschiedspost die Leistungen von Diego Maradona gewürdigt. Quelle: IMAGO / Sports Press Photo

Einen Tag nach seiner letzten Gala für die argentinische Nationalmannschaft hat Fußball-Superstar Lionel Messi einen emotionalen Abschiedstext auf Instagram veröffentlicht.

Darin erinnert der 39-Jährige an Diego Maradona, die andere große Fußball-Ikone Argentiniens. "Ich möchte Diego nicht vergessen, der unser Land dorthin gebracht hat, wo es hingehört, und der uns - wie ich immer sage - bei jedem Schritt, den wir gemacht haben, geholfen hat, sowohl hier bei uns als auch vom Himmel aus", schrieb Messi mit Blick auf den vor knapp sechs Jahren gestorbenen Maradona.

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Messi: "Es war ein unglaublicher Weg"

Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika trafen sich die Wege der beiden Ausnahmefußballer. Maradona trainierte damals die "Albiceleste" mit dem jungen Messi. Ein 0:4 im Viertelfinale gegen die deutsche Mannschaft war Endstation. Maradona hatte Argentinien als Kapitän 1986 in Mexiko zum Weltmeistertitel geführt. Messi gelang dies 2022 in Katar, das WM-Endspiel im Sommer in den USA gegen Spanien ging 0:1 verloren.

In seinem aktuellen Post reflektiert Messi seinen Abschied aus der Nationalmannschaft. Neben weiteren Danksagungen - vor allem an seine Familie - schrieb er: "Gestern war mein letztes Spiel, und ich vermisse es schon, das himmelblau-weiße Trikot zu tragen. Ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Es war ein unglaublicher Weg, voller Freuden, aber auch einiger trauriger Momente, doch für mich steht fest, dass sich jeder Schritt gelohnt hat."

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Cristiano Ronaldo kommentiert Post

Der Post wurde in kurzer Zeit millionenfach gelikt und kommentiert. Darunter findet sich auch ein Beitrag von Cristiano Ronaldo (41), dessen Zukunft in der portugiesischen Nationalmannschaft derzeit offen ist. Messis langjähriger Rivale um den Titel des Weltfußballers schrieb:

Leo, so viele Jahre hast du dein Land verteidigt und eine Geschichte geschrieben, die für immer in Erinnerung bleiben wird. Mein ganzer Respekt für das, was du mit Argentinien erreicht hast. Eine Umarmung. „ Cristiano Ronaldo

Messi hatte im Freundschaftsspiel gegen Benin ein letztes Mal das Trikot seines Landes getragen. Zu dem 3:0 im Monumental-Stadion von Buenos Aires trug er einen Treffer und zwei Torvorlagen bei.

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Quelle: dpa