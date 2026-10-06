Gruppensieg eingefahren, EM-Ticket direkt gesichert: Die deutschen U21-Fußballer schlagen Georgien und sind beim Turnier 2027 in Albanien und Serbien dabei.

Jubel in Bielefeld: Die U21 des DFB ist bei der EM im kommenden Jahr dabei. Quelle: ddp

Die deutsche U21 hat sich für die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien qualifiziert. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo feierte mit dem 2:0 (1:0) in Bielefeld gegen Georgien den neunten Sieg im zehnten Qualifikationsspiel.

Es war hochverdient, dass wir uns für die EM qualifiziert haben. „ Antonio Di Salvo, Trainer der U21

Fernduell mit Griechenland

Der Drucksituation im Fernduell mit Griechenland um den Gruppensieg zum Abschluss der Gruppe F hielten die DFB-Youngsters mit etwas Mühe stand.

Dzenan Pejcinovic (10. Minute) lenkte das Spiel mit seinem ersten Tor früh in die angestrebte Richtung, aber die Gäste schnupperten wiederholt am Ausgleich. Erst nach dem 2:0 wieder durch Pejcinovic (69.) konnten sich alle an der deutschen Bank erleichtert in den Armen liegen.

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Trainer Di Salvo voll des Lobes

"Nach dem schweren Start mit der Niederlage gegen Griechenland mussten wir immer wieder nachlegen. Wir haben es geschafft, wir haben dem Stand gehalten", resümierte Trainer Di Salvo die Qualifikation bei ProSieben Maxx.

"Dann haben wir gegen Griechenland ein ganz wichtiges Spiel gewonnen. Dann waren wir drei Spiele in der Pole Position. Wir wollten jede Hürde nehmen, wir haben jede Hürde genommen", jubelte der Coach.

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Mehr als 20.000 Zuschauer in Bielefeld

Groß war der Jubel auch bei den 20.049 Zuschauern im Stadion auf der Alm. Letztmals waren bei einem deutschen U21-Heimspiel im Oktober 2006 in Leverkusen mehr Zuschauer (20.800) im Stadion dabei.

In ein paar Wochen geht der Blick mit Spannung nach Belgrad, wo am 26. November die Gruppen für die Endrunde vom 16. Juni bis 3. Juli ausgelost werden.

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Quelle: dpa, SID