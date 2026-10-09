Die Türkei hat sich von Nationaltrainer Vincenzo Montella getrennt. Nach vier Niederlagen in der Nations League zog der Verband die Reißleine.

Nicht mehr Trainer der türkischen Nationalmannschaft: Vincenzo Montella Quelle: AP | Antonio Calanni

Erst die riesige WM-Enttäuschung mit dem Vorrunden-Aus, jetzt vier Niederlagen in vier Nations-League-Spielen: Der türkische Fußballverband (TFF) hat auf die Talfahrt seiner Nationalmannschaft reagiert und sich von Trainer Vincenzo Montella (52) getrennt.

Die Squadra Azzurra sammelt ein weiteres Erfolgserlebnis. Gegen die Türkei gewinnen die Italiener auch die zweite Partie mit 3:1. Bedanken müssen sie sich aber bei Keeper Donnarumma. 06.10.2026 | 2:57 min

Bereits am Mittwoch hatten türkische und italienische Medien vom feststehenden Aus berichtet. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Es wurde beschlossen, die Zusammenarbeit mit unserem Nationaltrainer, Herrn Vincenzo Montella, zu beenden. „ TFF-Statement bei X

Türkei scheitert bei WM schon in der Gruppenphase

Die Türkei scheiterte bei der WM im Sommer überraschend schon in der Gruppenphase an den Gegnern Australien (0:2), Paraguay (0:1) und USA (3:2). In der Nations League setzte es gegen Frankreich (0:1), Italien (1:4/1:3) und Belgien (0:3) teils deutliche Niederlagen.

Italien hat nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Belgien eine beeindruckende Reaktion gezeigt. Gegen die Türkei gewann die Squadra Azzurra überzeugend mit 4:1. 29.09.2026 | 2:58 min

Montella hatte das Amt 2023 von Stefan Kuntz übernommen und die Türkei bei der EM 2024 ins Viertelfinale (1:2 gegen die Niederlande) sowie zur WM 2026 geführt.

Vier Pleiten für die Türkei in der Nations League

Unter Montellas Leitung holte die Türkei in 40 Spielen 21 Siege und fünf Unentschieden, 14 Begegnungen gingen verloren. Vier Pleiten in Serie wie zuletzt in der Nations League hatte es seit 1988 nicht mehr gegeben. "Montella, tritt zurück!", hallte es beim jüngsten 1:3 gegen Italien durch das Stadion von Bologna.

Montellas Vertrag war bis zur EM 2028 datiert. Einem Bericht von "Milliyet" zufolge soll er mit fünf Monatsgehältern abgefunden werden - insgesamt 915.000 Euro.

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Quelle: dpa