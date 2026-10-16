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Giulia Gwinn könnte in zwei Wochen ihr Comeback feiern

Spiel gegen Stuttgart kommt noch zu früh:Nach Außenbandriss: Gwinn vor Rückkehr "in zwei Wochen"

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Unmittelbar vor der Länderspielpause riss sich Giulia Gwinn das Außenband. Jetzt steht die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft vor ihrer Rückkehr.

Verletzung bei Giulia Gwinn (FC Bayern München).

Zwei harte Testspiele stehen für die DFB-Frauen an. In denen fehlt jedoch Kapitänin Giulia Gwinn. Sie laboriert an einem Außenbandriss.

06.10.2026 | 0:30 min

Die verletzte Nationalmannschafts-Kapitänin Giulia Gwinn könnte bei den Fußballerinnen des FC Bayern zeitnah ihr Comeback feiern. "Giuli erholt sich wirklich gut, sehr gut. Ich glaube, wahrscheinlich kann sie in zwei Wochen wieder Minuten bekommen", sagte Trainer José Barcala am Freitag.

Die 27-Jährige müsse genauso wie die ebenfalls noch verletzten Jovana Damnjanovic und Vanessa Gilles derzeit den "Return-to-Play-Prozess" durchlaufen. Das Feedback der medizinischen Abteilung sei aber "sehr positiv." Das Trio könne deshalb vermutlich in den nächsten Spielen "schrittweise wieder in den Kader integriert werden", führte der Coach aus.

Stuttgart-Spiel kommt noch zu früh

Gwinn hatte unmittelbar vor der Länderspielpause beim Gastspiel bei Eintracht Frankfurt (1:0) am 3. Oktober einen Außenbandriss im linken Knöchel erlitten und deshalb für die Spiele mit dem DFB-Team absagen müssen. Das kommende Bundesliga-Spiel am Montag (18 Uhr) gegen Aufsteiger VfB Stuttgart kommt für die Rechtsverteidigerin noch zu früh, Sarah Mattner könnte sie ersetzen.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das ZDFsportstudio im Beitrag "Gwinn fehlt DFB-Frauen verletzt: "Vermissen sie alle"" am 06.10.2026 um 19:06 Uhr.
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