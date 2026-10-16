Giulia Gwinn könnte in zwei Wochen ihr Comeback feiern

Unmittelbar vor der Länderspielpause riss sich Giulia Gwinn das Außenband. Jetzt steht die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft vor ihrer Rückkehr.

Zwei harte Testspiele stehen für die DFB-Frauen an. In denen fehlt jedoch Kapitänin Giulia Gwinn. Sie laboriert an einem Außenbandriss. 06.10.2026 | 0:30 min

Die verletzte Nationalmannschafts-Kapitänin Giulia Gwinn könnte bei den Fußballerinnen des FC Bayern zeitnah ihr Comeback feiern. "Giuli erholt sich wirklich gut, sehr gut. Ich glaube, wahrscheinlich kann sie in zwei Wochen wieder Minuten bekommen", sagte Trainer José Barcala am Freitag.

Die 27-Jährige müsse genauso wie die ebenfalls noch verletzten Jovana Damnjanovic und Vanessa Gilles derzeit den "Return-to-Play-Prozess" durchlaufen. Das Feedback der medizinischen Abteilung sei aber "sehr positiv." Das Trio könne deshalb vermutlich in den nächsten Spielen "schrittweise wieder in den Kader integriert werden", führte der Coach aus.

Stuttgart-Spiel kommt noch zu früh

Gwinn hatte unmittelbar vor der Länderspielpause beim Gastspiel bei Eintracht Frankfurt (1:0) am 3. Oktober einen Außenbandriss im linken Knöchel erlitten und deshalb für die Spiele mit dem DFB-Team absagen müssen. Das kommende Bundesliga-Spiel am Montag (18 Uhr) gegen Aufsteiger VfB Stuttgart kommt für die Rechtsverteidigerin noch zu früh, Sarah Mattner könnte sie ersetzen.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.