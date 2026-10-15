Vier Stürmer hat Jürgen Klopp in vier Nations-League-Spielen getestet - keiner traf. Für ZDF-Expertin Fritzy Kromp wäre Nicolo Tresoldi eine Verstärkung für das DFB-Team.

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Deutschland oder Italien? Das ist die Frage, die Nicolo Tresoldi am Dienstagabend in der Champions League noch einmal befeuert hat. Drei Tore steuerte der Stürmer zum 4:3-Auswärtssieg von FC Brügge gegen Inter Mailand bei. Damit ist Tresoldi der jüngste deutsche Dreierpacker in der Champions-League-Geschichte. Ist der 22-Jährige also einer für die DFB-Elf?

Definitiv, wer auf dem besten Niveau glänzen kann und das jetzt auch schon mehrfach gezeigt hat, wäre eine gute Lösung. „ Fritzy Kromp, ZDF-Expertin

Tresoldi will sich nicht auf Italien oder Deutschland festlegen

Tresoldi selbst spielt aktuell für die deutsche U21-Nationalmannschaft und will im kommenden Sommer bei der Europameisterschaft in Albanien und Serbien spielen, ehe er sich entscheidet für welche A-Nationalmannschaft er in Zukunft auf Torejagd geht.

Wenn man sich eine Entscheidung so zurechtlegen kann, spricht das für ihn und seine Überzeugung, sein Selbstbewusstsein. „ Fritzy Kromp, ZDF-Expertin

ZDF-Expertin spekuliert: Klubwechsel kann eine Rolle spielen

Kromp, die Trainerin der Frauen des SV Werder Bremen, erklärte im ZDF-Sportstudio, dass sie sich vorstellen könne, dass eine Klubentscheidung hinter dem Zögern Tresoldis stecke. Sprich: Kromp spekuliert, dass Tresoldi, wenn er in die Bundesliga wechselt sich für Jürgen Klopp und die DFB-Elf entscheidet.

Andersherum könne sich die Trainerin jedoch vorstellen, dass er für die Squadra Azzura auflaufen wird, sollte er sich von einem Angebot eines italienischen Topklubs überzeugen lassen. Nach seinem Dreierpack im Mailänder San Siro "bleibt die Hoffnung, dass er sich für uns entscheidet", schrieb die Gazzetta dello Sport.

Das wäre unfassbar bitter. Er hat das Nachwuchsleistungszentrum in Hannover durchlaufen und in Deutschland eine sehr gute Ausbildung genossen. Aber letztlich schlägt sein Herz wohl auch halb für Italien. „ Fritzy, ZDF-Expertin

Bundestrainer Jürgen Klopp kann Tresoldi verstehen

Doch auch die DFB-Elf hat Interesse an Tresoldi. Jürgen Klopp könne jedoch verstehen, dass sich der Youngster Zeit lasse. "Für einen jungen Kerl ist das wahnsinnig schwierig. Es geht null Komma null darum, dass er morgens aufsteht und die eine oder die andere Nationalhymne singen will. Sondern es geht um ganz viele Dinge", sagte der Bundestrainer kürzlich.

Dabei geht es unter anderem um seinen Vater Emanuele Tresoldi. Er ist der Grund, weshalb der Stürmer die U21-Europameisterschaft mit Deutschland gewinnen will. Denn Tresoldi senior gelang das 1994 mit Italien. "Ich will sie gewinnen, genau wie mein Vater", erklärte der 22-Jährige.

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Bis zum Sommer nächsten Jahres lässt sich der Stürmer also nicht aus der Ruhe bringen. "Ich habe mit den Leuten gesprochen, mit denen ich sprechen musste - Klopp, Mancini, dem deutschen und dem italienischen Fußballverband", sagte Tresoldi.

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Tresoldis Familie kam vor neun Jahren nach Deutschland

Dass er sich nun zwischen Italien und Deutschland entscheiden kann, liegt daran, dass seine Familie 2017 wegen des Jobs seiner Mutter nach Hannover zog. Bei 96 reifte Tresoldi zum Fußballprofi, schoss 14 Tore in 80 Spielen und empfahl sich für die Jugendauswahl des DFB.

In der U21 jagt er seitdem den Torrekord von Pierre Littbarski, der es auf 18 Treffer brachte. Tresoldi fehlen nur noch zwei Tore.

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2025 wechselte er nach Belgien. Beim FC Brügge gelang ihm dann endgültig der Durchbruch. In der vergangenen Saison wurde er Torschützenkönig in der Jupiler Pro League. Und auch in dieser Saison ist er in Topform: In elf Spielen gelangen ihm bereits neun Treffer.

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Sein Marktwert liegt aktuell bei 35 Millionen Euro. Dazu läuft sein Vertrag in Brügge noch bis Sommer 2029. Egal, ob Italien oder Deutschland, Serie A oder Bundesliga - für die Topklubs wird das ein teurer Transfer.