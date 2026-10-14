Champions League: Gruda schießt Leipzig zum Sieg gegen Eindhoven

RB Leipzig hat 1:0 (0:0) gegen PSV Eindhoven gewonnen und fährt damit den ersten Dreier dieser Champions-League-Saison ein. Zu Beginn der Partie hätten die Gäste in Führung gehen können, doch Maarten Vandevoordt parierte einen Handelfmeter gegen den ehemaligen Bundesliga-Profi Ivan Perišić. Für die Erlösung sorgte in der 75. Minute Brajan Gruda. Nach einer Ecke gelangte der Ball zum MItteelfeldmann, der den Ball aus 18 Metern im linken Toreck versenkte.