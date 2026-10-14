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UEFA Champions League - Saison 2026/27
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Champions League: Gruda schießt Leipzig zum Sieg gegen Eindhoven

Erster Dreier für RB:Gruda schießt Leipzig zum Sieg gegen Eindhoven

von Simon Mertens

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Leipzigs Torschütze Brajan Gruda jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 gegen PSV Eindhoven gemeinsam mit seinem Teamkollegen Castello Lukeba.

Erster Sieg für RB Leipzig, erstes Tor in der Königsklasse für Brajan Gruda. Der Mittelfeldspieler ist gegen Eindhoven der beste Mann und besorgt folgerichtig auch den Siegtreffer.

RB Leipzig hat 1:0 (0:0) gegen PSV Eindhoven gewonnen und fährt damit den ersten Dreier dieser Champions-League-Saison ein. Zu Beginn der Partie hätten die Gäste in Führung gehen können, doch Maarten Vandevoordt parierte einen Handelfmeter gegen den ehemaligen Bundesliga-Profi Ivan Perišić. Für die Erlösung sorgte in der 75. Minute Brajan Gruda. Nach einer Ecke gelangte der Ball zum MItteelfeldmann, der den Ball aus 18 Metern im linken Toreck versenkte.

Die Aufstellungen:   

RB Leipzig: Vandevoordt - Baku (86. Seiwald), Orban, Lukeba, Raum - Gruda (77. Reitz), El Aynaoui - Nkunku, Banzuzi (86. Klostermann), Nusa - Romulo (62. Gomis)
Trainer: Martin Demichelis

PSV Eindhoven: Kovar - Dest, Geertruida (77. Flamingo), Obispo, Kostic (77. Gasiorowski) - Sano, Til - Mauro Júnior - Perisic, Mijnans (84. Hansen), van Bommel (84. Santos)
Trainer: Peter Bosz

Schiedsrichter: Nicholas Walsh

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