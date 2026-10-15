Am 2. Spieltag der UEFA Champions League Ligaphase stehen die nächsten richtungsweisenden Duelle für Europas Topklubs auf dem Programm. Alle Höhepunkte des Spieltags im ZDF.



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Moderation: Jochen Breyer

Expertin: Fritzy Kromp



Zusammenfassungen der Spiele:

u.a.

FK Bodö/Glimt – Borussia Dortmund

SK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart

RB Leipzig – PSV Eindhoven

Viking FK – FC Bayern München

Manchester City – Paris Saint-Germain