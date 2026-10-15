Champions League - Ligaphase, 2. Spieltag
In der Champions League geht es um wichtige Punkte: Bayern reist zu Viking, Dortmund nach Bodø, Leipzig empfängt Eindhoven. Stuttgart ist bei Slovan Bratislava gefordert.
Am 2. Spieltag der UEFA Champions League Ligaphase stehen die nächsten richtungsweisenden Duelle für Europas Topklubs auf dem Programm. Alle Höhepunkte des Spieltags im ZDF.
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Moderation: Jochen Breyer
Expertin: Fritzy Kromp
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
FK Bodö/Glimt – Borussia Dortmund
SK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart
RB Leipzig – PSV Eindhoven
Viking FK – FC Bayern München
Manchester City – Paris Saint-Germain