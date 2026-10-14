Champions League: PSG mit Machtdemonstration bei City

Manchester wacht zu spät auf:PSG mit Machtdemonstration bei City
von Holger Pfandt
Der Titelverteidiger aus Paris führt Manchester City im Top-Duell eine Halbzeit beinahe vor. Nach der Pause werden die Skyblues stärker, das Aufbäumen ist aber vergebens.
Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat am 2. Spieltag der Champions League im Topspiel bei Manchester City überraschend klar mit 4:2 (3:0) durchgesetzt. Désiré Doué (13. Minute), Ousmane Dembélé (15.) und Vitinha (32.) brachten PSG völlig verdient in Führung. Maghnes Akliouche (63.) legte nach. Nach der Pause war City zwar deutlich besser, kam durch Erling Haaland (53./75.) aber nur noch zu zwei Treffern.
Die Aufstellungen:
Manchester City: Donnarumma - Khusanov, R. Dias (46. Nunes), Guehi, Gvardiol - Anderson, Fernández (90. O'Reilly) - Semenyo, Cherki (46. Bouaddi), Doku (46. I. Ndiaye) - Haaland
Paris Saint-Germain: Safonow - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery (84. Beraldo), Vitinha, Ruiz (84. Lucas Hernandez) - Akliouche (76. J. Neves), O. Dembélé (76. Ferran Torres), D. Doué (66. Kwarazchelia)
Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)