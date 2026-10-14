Champions League: PSG mit Machtdemonstration bei City

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat am 2. Spieltag der Champions League im Topspiel bei Manchester City überraschend klar mit 4:2 (3:0) durchgesetzt. Désiré Doué (13. Minute), Ousmane Dembélé (15.) und Vitinha (32.) brachten PSG völlig verdient in Führung. Maghnes Akliouche (63.) legte nach. Nach der Pause war City zwar deutlich besser, kam durch Erling Haaland (53./75.) aber nur noch zu zwei Treffern.