  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2026/27
Videos

Champions League: PSG mit Machtdemonstration bei City

Manchester wacht zu spät auf:PSG mit Machtdemonstration bei City

von Holger Pfandt

|
Der Pariser Abwehrspieler Willian Pacho grätscht in den Lauf von Erling Haaland und verhindert so dessen Torabschluss.

Der Titelverteidiger aus Paris führt Manchester City im Top-Duell eine Halbzeit beinahe vor. Nach der Pause werden die Skyblues stärker, das Aufbäumen ist aber vergebens.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat am 2. Spieltag der Champions League im Topspiel bei Manchester City überraschend klar mit 4:2 (3:0) durchgesetzt. Désiré Doué (13. Minute), Ousmane Dembélé (15.) und Vitinha (32.) brachten PSG völlig verdient in Führung. Maghnes Akliouche (63.) legte nach. Nach der Pause war City zwar deutlich besser, kam durch Erling Haaland (53./75.) aber nur noch zu zwei Treffern.

Die Aufstellungen:

Manchester City: Donnarumma - Khusanov, R. Dias (46. Nunes), Guehi, Gvardiol - Anderson, Fernández (90. O'Reilly) - Semenyo, Cherki (46. Bouaddi), Doku (46. I. Ndiaye) - Haaland

Paris Saint-Germain: Safonow - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery (84. Beraldo), Vitinha, Ruiz (84. Lucas Hernandez) - Akliouche (76. J. Neves), O. Dembélé (76. Ferran Torres), D. Doué (66. Kwarazchelia)

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Thema
Champions League

Champions League - Highlights

Bundesliga-Highlights

2. Liga - Highlights

Mehr Fußball