Jonathan Burkardt - Aktuelle Narichten und Hintergründe

Jonathan Burkardt ist ein deutscher Fußballprofi, der für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga spielt. 2024 feierte er sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Jonathan Burkardt in der Übersicht.

Aktuelles zu Jonathan Burkardt

  1. Eintracht Frankfurts Profi Jonathan Burkardt im sportstudio-Interview.

    Eintracht-Stürmer im Interview:Burkardt: "Die Spiele, die wir gewinnen müssen"

    Video3:32
  2. Nnamdi Collins ( Frankfurt ) und Denis Huseinbasic ( Köln ) kämpfen.

    Spannendes Spektakel mit sieben Toren:Wildes Auf und Ab: Frankfurt gewinnt in Köln

    mit Video10:41
  3. Frankfurts Jonathan Burkhardt in Aktion auf dem Spielfeld.

    Rhein-Main-Derby in der Bundesliga:Die Mainzer und ihr bester (Ex)-Stürmer

    von Peter H. Eisenhuth
    mit Video6:58
  4. Freiburg im Breisgau (19.10.2025): Eintracht-Stürmer Jonathan Burkardt jubelt im Europa-Park Stadion über sein Tor zum 1:2 im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg.

    Champions League:Burkardt soll es für Frankfurt gegen Liverpool richten

    von Frank Hellmann
    mit Video9:15
  5. Julian Nagelsmann

    DFB-Team vor Nations League:Stiller fällt aus, Nagelsmann nominiert nach

  6. Cheftrainer Bo Henriksen des FSV Mainz 05 jubelt nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen am 17.05.2025.

    Überraschungsteam im Europapokal:Mainz außer Rand und Band

    von Frank Hellmann
    mit Video9:58
  7. Bundesliga, Borussia Moenchengladbach - 1. FSV Mainz 05 am 07.03.2025: Nadiem Amiri (Mainz/links) bejubelt sein Tor

    Bolzplatz:Wie Mainz 05 zum Überraschungsteam wurde

    von Ralf Lorenzen
    mit Video14:35
  8. Tim Kleindienst am 20.03.25 in Aktion.

    Nations League gegen Italien:Nagelsmann vertraut Ersatzlösung Kleindienst

    von Frank Hellmann
    mit Video8:55
  9. Nadiem Amiri und Jonathan Burkardt von 1.FSV MAINZ 05 im Training

    Amiri und Burkardt nominiert:Nations League: Mainzer Schub für DFB-Team

    von Frank Hellmann
  10. Trainer Bo Henriksen jubelt mit Nadiem Amiri

    Überraschungsteam der Bundesliga:Warum der Mainzer Höhenflug kein Zufall ist

    von Christoph Ruf
    mit Video9:28
  11. Jonathan Burkardt

    Absage an Winter-Wechsel:Torjäger Burkardt: "Super" in Mainz

    mit Video6:58
  12. Der Mainzer Jonathan Burkardt jubelt nach seinem Tor zum 1:0 gegen Hoffenheim.

    2:0 gegen desolates Hoffenheim:Burkardt schießt Mainz zum nächsten Dreier

  13. Die Mainzer jubeln im Hintergrund und die Spieler des Borussia Dortmunds sind enttäuscht.

    Dortmund früh in Unterzahl:Der BVB enttäuscht in der Liga gegen Mainz

  14. Julian Nagelsmann

    DFB-Debütanten gegen Bosnien:Wer steht im Sturm? Kleindienst oder Burkardt

    von Frank Hellmann
  15. Mainz 05 Spieler Jonathan Burkardt in Aktion beim Spiel gegen St. Pauli.

    Nach Ausfall Havertz':Nagelsmann nominiert Mainzer Burkardt nach

Biografie

Jonathan Burkardt wurde am 11. Juli 2000 in Darmstadt geboren. Er durchlief das Nachswuchsleistungszentrum des FSV Mainz 05, wo er auch den Durchbruch als Profi schaffte. Seit der U15 spielte Burkardt auch für die Jugend-Nationalteams des DFB. 2021 wurde er mit der U21 Europameister. Zur Saison 2025/26 wechselte Burkardt zu Eintracht Frankfurt.

