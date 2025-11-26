Jonathan Burkardt - Aktuelle Narichten und Hintergründe

Jonathan Burkardt
|
Jonathan Burkardt ist ein deutscher Fußballprofi, der für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga spielt. 2024 feierte er sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Jonathan Burkardt in der Übersicht.
Aktuelles zu Jonathan Burkardt
Eintracht-Stürmer im Interview:Burkardt: "Die Spiele, die wir gewinnen müssen"Video3:32
Spannendes Spektakel mit sieben Toren:Wildes Auf und Ab: Frankfurt gewinnt in Kölnmit Video10:41
Rhein-Main-Derby in der Bundesliga:Die Mainzer und ihr bester (Ex)-Stürmervon Peter H. Eisenhuthmit Video6:58
Champions League:Burkardt soll es für Frankfurt gegen Liverpool richtenvon Frank Hellmannmit Video9:15
DFB-Team vor Nations League:Stiller fällt aus, Nagelsmann nominiert nach
Überraschungsteam im Europapokal:Mainz außer Rand und Bandvon Frank Hellmannmit Video9:58
Bolzplatz:Wie Mainz 05 zum Überraschungsteam wurdevon Ralf Lorenzenmit Video14:35
Nations League gegen Italien:Nagelsmann vertraut Ersatzlösung Kleindienstvon Frank Hellmannmit Video8:55
Amiri und Burkardt nominiert:Nations League: Mainzer Schub für DFB-Teamvon Frank Hellmann
Überraschungsteam der Bundesliga:Warum der Mainzer Höhenflug kein Zufall istvon Christoph Rufmit Video9:28
Absage an Winter-Wechsel:Torjäger Burkardt: "Super" in Mainzmit Video6:58
2:0 gegen desolates Hoffenheim:Burkardt schießt Mainz zum nächsten Dreier
Dortmund früh in Unterzahl:Der BVB enttäuscht in der Liga gegen Mainz
DFB-Debütanten gegen Bosnien:Wer steht im Sturm? Kleindienst oder Burkardtvon Frank Hellmann
Nach Ausfall Havertz':Nagelsmann nominiert Mainzer Burkardt nach
Biografie
Jonathan Burkardt wurde am 11. Juli 2000 in Darmstadt geboren. Er durchlief das Nachswuchsleistungszentrum des FSV Mainz 05, wo er auch den Durchbruch als Profi schaffte. Seit der U15 spielte Burkardt auch für die Jugend-Nationalteams des DFB. 2021 wurde er mit der U21 Europameister. Zur Saison 2025/26 wechselte Burkardt zu Eintracht Frankfurt.