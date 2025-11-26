Champions League: Atalanta nutzt Frankfurts Fehler gnadenlos aus

Eintracht Frankfurt hat die nächste bittere Niederlage kassiert. Gegen Atalanta Bergamo war die Partie längere Zeit ausgeglichen. In der 60. Minute patzten die Hessen entscheidend.

Drei Gegentore in fünf Minuten sind zuviel - diese Lektion hat Eintracht Frankfurt im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo lernen müssen. Die Hessen unterlagen 0:3. 26.11.2025 | 2:58 min

Eintracht Frankfurt hat die dritte Niederlage der Champions-League-Saison kassiert. Die Hessen unterlagen im heimischen Stadion Atalanta Bergamo mit 0:3 und stehen damit bei gerade einmal vier Punkten aus fünf Königsklassen-Spielen.

Zudem droht ein Ausfall von Stürmer Jonathan Burkardt, der nach knapp einer Stunde vom Feld humpelte. Unmittelbar nach Burkardts Auswechslung brach die Eintracht komplett weg.

Unerklärliche Fehler der Eintracht

Die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ausverkauften Frankfurter Arena sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit. Dann wurde es immer schlechter - bis zum Tiefpunkt ab der 60. Minute. Da brachen für das Team von Trainer Dino Toppmöller fünf unerklärliche Minuten an. Erst erzielte Ademola Lookman die Führung für Bergamo, zwei Minuten später erhöhte Ederson auf 2:0.

Der dritte Treffer für den italienischen Klub ließ nicht lange auf sich warten. In der 65. Minute traf Charles de Ketelaere zum 3:0. Danach war die Begegnung trotz aller Mühen der Eintracht zu Gunsten Bergamos entschieden.

Nun muss Frankfurt zum FC Barcelona

Mit dem vierten sieglosen Königsklassen-Spiel in Serie ist in dem Liga-Format der angestrebte Platz unter den besten 24 stark in Gefahr. Die nächste Heimklatsche sorgt zudem für ein schlechtes Torverhältnis, das bei dem Wettbewerb mit 36 Teams noch entscheidend werden kann.

Angesichts des schweren Restprogramms mit Spielen unter anderem beim FC Barcelona (8. Dezember) und gegen Tottenham Hotspur (28. Januar) droht den Hessen ein frühes Aus in der Königsklasse.

Pfosten rettet Eintracht zweimal

In der ersten Viertelstunde spielte vor allem die Eintracht. Die beste Chance vergab Fares Chaibi, der in der elften Minute im Rückraum auf ein Zuspiel von Nnamdi Collins lauerte, dann aber zu harmlos abschloss. Auch Kapitän Robin Koch (15.) hätte auf Zuspiel von Ritsu Doan zur Führung treffen können, köpfte allerdings über das Tor.

Gegen die zunächst eher zaghaften und abwartenden Gäste aus Italien gab Frankfurt die Kontrolle aber Stück für Stück ab. Das rächte sich beinahe. In der 35. Minute traf zunächst der Ex-Leipziger Lookman und dann auch Gianluca Scamacca den Pfosten. Während in den anderen Stadien der Königsklasse reichlich Tore fielen, ging es in Frankfurt mit 0:0 in die Pause.

Burkardt geht, Lookman trifft

Das änderte sich nach dem Wechsel. Zunächst stand Stürmer Burkardt im Fokus. Erst wurde sein Schuss von Isak Hien nur knapp neben das Tor abgefälscht. Ein paar Minuten später musste Burkardt verletzt vom Feld und humpelte gestützt von Betreuern zur eigenen Bank. Nach der Zwangspause von Can Uzun droht nun auch der wichtigste Torjäger auszufallen.

Burkardt war kaum vom Feld, da verlor Frankfurt vollkommen den Zugriff. Ein Ballverlust von Mario Götze leitete das erste Gegentor durch den extrem umtriebigen Lookman ein. Dieser steckte bei einem Konter nur 93 Sekunden später auf Ederson durch und legte so den zweiten Treffer vor. Danach ging es für die Eintracht nur noch um sportliche Schadensbegrenzung.

