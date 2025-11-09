Rhein-Main-Derby: Die Mainzer und ihr bester (Ex)-Stürmer

Rhein-Main-Derby in der Bundesliga:Die Mainzer und ihr bester (Ex)-Stürmer
von Peter H. Eisenhuth
18 Tore hat Jonathan Burkardt vergangene Saison für Mainz 05 erzielt. Am 10. Spieltag gibt es für den neuen Eintracht-Stürmer ein Wiedersehen in Frankfurt mit seinem Ex-Klub.
Bo Henriksen geriet ins Schwärmen: "Jonny ist ein überragender Typ", als Fußballer und als Mensch, sagte der Trainer des FSV Mainz 05 in der Pressekonferenz vor dem Rhein-Main-Duell bei Eintracht Frankfurt. "Wir lieben ihn. Ich könnte mein ganzes Leben darüber reden, was er für diesen Verein und auch für mich gemacht hat."
In der Tat war Jonathan Burkardt ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass Henriksen die Mainzer im Frühjahr vorigen Jahres vor dem sicher scheinenden Abstieg rettete - und mit 18 Toren nicht minder dafür verantwortlich, dass sie sich als Tabellensechster der zurückliegenden Saison für die Conference League qualifizierten.
Mainzer treffen auf ihren Ex-Stürmerstar
Nur einen Schönheitsfehler hat das Ganze: Seit dieser Spielzeit trägt der Mainzer Bundesliga-Rekordschütze den Adler auf der Brust. Bei den Rheinhessen reifte der Nationalspieler mit seiner schlauen Spielweise und seiner Fähigkeit, Spielzüge zu antizipieren, zum Topstürmer. Obendrein war er dank seiner reflektierten, aber humorigen Art stets ein angenehmer Gesprächspartner.
Im Sommer für etwas mehr als 20 Millionen Euro vom Rhein an den Main gewechselt, hat er in der Meisterschaft schon wieder sechs Treffer gesetzt. Und am Sonntag wird der Neu-Frankfurter alles dafür tun, dass seine alten Kollegen nicht von den Abstiegsplätzen wegkommen.
05er-Erfolg in Conference League gibt Auftrieb
Die Zuversicht des FSV, endlich den zweiten Saisonsieg zu landen, hat in den vergangenen Tagen freilich neue Nahrung erhalten. Spätestens nach dem Last-Minute-Erfolg gegen den AC Florenz am Donnerstag, dem dritten Dreier im dritten Conference-League-Spiel, wähnen sie sich auf dem richtigen Weg.
Die Art und Weise, wie die Mannschaft nach den rund um die 60. Minute erfolgten Einwechslungen von Jae-sung Lee, Kaishu Sano und Benedict Hollerbach auf ein neues Niveau gelangte und den Rückstand drehte, beeindruckte. Hollerbach erzielte das 1:1, den Assist verbuchte Lee, der zudem in der fünften Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer köpfte. Flanke: Sano.
Mainz: "Energie freigesetzt" gegen Florenz
"Der beste Jubel, den ich je erlebt habe", sagte Henriksen.
Ein Gedanke, an den Hollerbach nach seinem ersten Tor für die Rheinhessen anknüpfte: "Dieses Spiel muss uns beflügeln, um auch am Sonntag in Frankfurt selbstbewusst aufzutreten."
Dazu mag ihnen die Erinnerung an die jüngste Begegnung im Waldstadion einen zusätzlichen Schub geben. Drei Tage vor Weihnachten setzten sich die 05er bei der Eintracht mit 3:1 durch, obwohl Spielmacher Nadiem Amiri nach 20 Minuten die Rote Karte gesehen hatte.
Frankfurter mit Defensiv-Taktik in Neapel
Damals zählten beide Klubs zum Kreis der Champions-League-Anwärter, davon kann heute allenfalls bei der Eintracht die Rede sein. Die hat in der Königsklasse nach zwei 1:5-Niederlagen bei Atletico Madrid und gegen den FC Liverpool gerade mit einer herausragenden Defensivleistung ein 0:0 in Neapel erzielt.
Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass Trainer Dino Toppmöller gegen die Mainzer erneut auf eine derartige Mauer-Taktik setzen wird. Vor eigenem Publikum gegen den Tabellenvorletzten - da werden die Frankfurter Fußball spielen wollen.
Keine guten Wünsche für Burkhardt
Aber:
Das sei die DNA der Mannschaft und des Vereins, "und die müssen wir auch in Frankfurt auf den Platz bringen", sagt Henriksen. An der nötigen Frische werde es nicht scheitern, davon ist der Däne überzeugt. "Mit der Verteilung der Minuten gegen Florenz haben wir alles richtig gemacht" - auch wenn's gegen Ende knapp wurde.
Und Jonathan Burkardt?
