Überraschungsteam im Europapokal: Mainz außer Rand und Band

Der FSV Mainz 05 ist kein Neuling im Europapokal. Letztmals europäisch spielten die Nullfünfer übrigens 2016 unter Martin Schmidt. Nur rissen die Europa-League-Heimspiele gegen RSC Anderlecht, AS St. Etienne und FK Qäbälä niemand richtig von den Sitzen. Das sei jetzt anders, sagte Christian Heidel: "Verein, Stadt und Menschen sind total zusammengewachsen."

Zunächst müssen die Rheinhessen in der Conference League aber noch die Playoff-Runde überstehen. Anschließend stehen in der Liga-Phase mit 36 Teams nur sechs Spiele an. Als Startgeld gibt es 3,17 Millionen Euro, pro Sieg 400.000 Euro. Dazu kommen noch Platzprämien, Ausschüttungen aus dem Marktpool und Zuschauereinnahmen.