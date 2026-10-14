Champions League: FC Bayern strauchelt bei Viking Stavanger

Nach einem erneuten Blitz-Gegentor und einem Platzverweis für Michael Olise hat der FC Bayern München einen weiteren Sieg verpasst. Beim 3:3 (0:2) im Auswärtsspiel der Champions League bei Viking Stavanger drehte der deutsche Fußball-Rekordmeister um Doppelpacker Harry Kane zwar nach einem 0:2-Rückstand zunächst das Spiel, kassierte aber nach der Gelb-Roten Karte für Olise (74.) in Unterzahl den Ausgleichstreffer durch Herman Haugen (90.).