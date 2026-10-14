Champions League: FC Bayern strauchelt bei Viking Stavanger

Platzverweis und Last-Minute-Tor:FC Bayern strauchelt bei Viking Stavanger
von Alexander Kramer
Ungemütliche Dienstreise für die Bayern: Auf Kunstrasen liegen die Gäste früh zurück, geraten in Unterzahl und müssen sich mit einem 3:3 begnügen. Enthält virtuelle Bandenwerbung.
Nach einem erneuten Blitz-Gegentor und einem Platzverweis für Michael Olise hat der FC Bayern München einen weiteren Sieg verpasst. Beim 3:3 (0:2) im Auswärtsspiel der Champions League bei Viking Stavanger drehte der deutsche Fußball-Rekordmeister um Doppelpacker Harry Kane zwar nach einem 0:2-Rückstand zunächst das Spiel, kassierte aber nach der Gelb-Roten Karte für Olise (74.) in Unterzahl den Ausgleichstreffer durch Herman Haugen (90.).
Die Aufstellungen:
Viking Stavanger: Østbø - Heggheim (85. Vevatne), Stensness, Falchener, K. Haugen (59. Daland) - Bjørdal (72. H. Haugen), Bell (85. Kvia-Egeskog), Askildsen - Christiansen, Botheim (86. Moi), Tripic
Trainer: Bjarte Lunde Aarsheim
FC Bayern: Urbig - Laimer, Tah (46. Upamecano), Minjae Kim, Brown (46. Davies) - Kimmich, Bischof - Olise, Karl (46. Saibari (83. H. Ito)), Luis Díaz (77. Stanisic) - Kane
Trainer: Vincent Kompany
Schiedsrichter: Georgi Kabakov