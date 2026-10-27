Der BVB führt gegen Werder mit zwei Toren, doch Niclas Füllkrug sorgt mit einem schnellen Doppelschlag für den Ausgleich. Die Entscheidung fällt in der Nachspielzeit.

Dortmunder Jubel im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Quelle: IMAGO / Kirchner-Media

Borussia Dortmund ist in das Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann gegen Werder Bremen mit 3:2 (2:0).

Im Signal-Iduna-Park brachte Serhou Guirassy die Gastgeber vor 81.365 Zuschauern früh in Führung (6. Minute). Carney Chukwuemeka erhöhte (17.), ehe Niclas Füllkrug für die Gäste ausglich (65. und 69.). Marcel Sabitzer schoss die Gastgeber spät ins Achtelfinale (90.+3).

Guirassy lässt die Dortmunder früh jubeln

Werder-Trainer Daniel Thioune hatte vorab angekündigt, rotieren zu wollen, um die Belastung im Kader zu verteilen - so musste unter anderem Bundesliga-Torjäger Füllkrug das Spielgeschehen zunächst von der Bank aus verfolgen.

Weil Fans sowohl auf der Südtribüne als auch im Gästeblock vor Spielbeginn Pyrotechnik gezündet hatten, war das Spielfeld um 20:45 Uhr noch in dichte Rauchschwaden gehüllt. Mit fünf Minuten Verspätung pfiff Schiedsrichter Robert Schröder die Partie schließlich an - und kurz darauf jubelten die Gastgeber zum ersten Mal: Guirassy verwandelte die erste große Torchance für den BVB per Direktabnahme aus kurzer Distanz (6.).

Erst zweieinhalb Wochen ist das letzte Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und Werder Bremen her: Am 5. Bundesliga-Spieltag führte der BVB kurz vor Schluss - dann schlugen die Gäste noch zweimal zu. 12.10.2026 | 11:06 min

In der 14. Minute lag der Ball wieder im Bremer Tor, doch der Unparteiische zeigte eine Abseitsposition an. Dann aber erhöhte der BVB doch: Chukwuemeka traf nach Kopfballablage von Jobe Bellingham zum verdienten 2:0 für Dortmund (17.). Eine starke erste Halbzeit für den BVB - die Gäste dagegen taten sich im ersten Durchgang schwer und konnten die Gegner kaum in Bedrängnis bringen.

Ohne Wechsel ging es nach der Pause weiter. Die Gastgeber pochten spürbar auf den dritten Treffer: Erst verfehlte Felix Nmecha das Tor nur knapp (54.). Kurz darauf setzte sich Chukwuemeka mit einer geschickten Täuschung durch und hatte freie Bahn, entschied sich im Strafraum jedoch für einen Doppelpass mit Guirassy - und ließ das 3:0 liegen (56.).

Niclas Füllkrug über seine jüngste Entwicklung, seine Rolle bei seiner Rückkehr bei Werder Bremen und seine Ambitionen fürs DFB-Team. 24.10.2026 | 23:59 min

Füllkrug trifft zweimal in vier Minuten

Thioune reagierte mit mehreren Wechseln - und brachte unter anderem Füllkrug in die Partie, der sich sich prompt zu Wort meldete: Nachdem Julian Ryerson Mick Schmetgens im linken Strafraum zu Fall gebracht hatte, entschied Schiedsrichter Robert Schröder auf Elfmeter. Füllkrug trat an und verwandelte sicher ins rechte untere Eck zum 2:1 (65.). Nur vier Minuten später schlug der Joker erneut zu: Mit einem Distanzschuss stellte er auf 2:2 und brachte die Gäste zurück ins Spiel (69.).

In der Schlussphase gelang Sabitzer der Lucky Punch (90.+3), womit sich der BVB den Einzug ins Achtelfinale sicherte.

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Quelle: dpa, SID