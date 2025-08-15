DFB-Pokal: Bielefeld schlägt Bremen in Nachspielzeit

Arminia Bielefeld hat es wieder getan. Im DFB-Pokal schlägt der Vorjahresfinalist den SV Werder Bremen und zieht in die zweite Runde ein. Das Siegtor fällt in der Nachspielzeit.

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals trifft Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld auf den SV Werder Bremen. 15.08.2025

Arminia Bielefeld hat im DFB-Pokal die zweite Runde erreicht. Der Finalist aus dem Vorjahr und Zweitliga-Aufsteiger setzte sich gegen den Erstligisten Werder Bremen mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor des Abends erzielte Isaiah Young in der Nachspielzeit.

Bremen zunächst das bessere Team

Auf der ausverkauften Bielefelder Alm war der Bundesligist aus Bremen, bei dem Trainer Horst Steffen sein Pflichtspiel-Debüt feierte, zunächst das etwas gefährlichere Team. Marco Grüll (14.) und Felix Agu (33.) hatten die besten Chancen für die Gäste.

Beim Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach tut sich Bayer Leverkusen lange schwer. Erst in Überzahl läuft's rund. Am Ende steht ein 4:0-Sieg. 15.08.2025 | 5:58 min

Mit Beginn des zweiten Durchgangs wendete sich das Blatt. Leonardo Bittencourt sah innerhalb weniger Minuten zweimal Gelb und schickte seine Mannschaft nach nur 54 Minuten in eine lange Unterzahl. Der eingewechselte Julian Kania meldete die Arminia derweil in der Offensive an - zuerst mit einem Veruch aus großer Distanz über den weit vor dem Tor stehenden Michael Zetterer (53.), dann mit einem Abschluss mit der Hacke (57.), den Zetterer parierte.

Young in der Nachspielzeit eiskalt

Werder schaffte es in der Folge, sich wieder besser zu befreien. Als alles schon auf eine Verlängerung hinauslief, drängten aber wieder Gastgeber auf den Lucky Punch - und der gelang. Der erst in der 79. Minute eingewechselte stand praktisch in letzter Sekunde völlig frei und schoss ein zum stürmisch bejubelten 1:0 (90.+3).

"Die Alm brennt. Unfassbar, was hier wieder los ist", sagte Mittelfeldspieler Sam Schreck nach dem Spiel im ZDF: "In der ersten Halbzeit mussten wir viel leiden. Die Rote Karte hat uns in die Karten gespielt, dann haben wir es seriös runter gespielt."

Pokal-Finale und Rückkehr in Liga zwei: Arminia Bielefeld hat nach dem Doppel-Abstieg einmal mehr den Turnaround geschafft. Kann der Klub das Image der ewigen Fahrstuhl-Mannschaft ablegen? 15.05.2025 | 17:48 min

Bielefeld siegt und siegt

Der schier unglaubliche Lauf der Arminia geht somit weiter. In der Vorsaison stürmten die Ostwestfalen nicht nur sensationell ins DFB-Pokalfinale in Berlin. Sie sicherten sich neben dem Aufstieg auch in die Meisterschaft in der 3. Liga und führen aktuell das Unterhaus mit zwei Dreiern zum Auftakt an.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel