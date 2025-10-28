Zweitligist siegt 1:0:Bochum beschert Augsburg nächste Schlappe
Nach der 0:6-Klatsche in der Bundesliga gegen RB Leipzig das nächste böse Erwachen für den FC Augsburg: Aus im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum.
Sandro Wagner hat mit seinem FC Augsburg die nächste Blamage hinnehmen müssen. Drei Tage nach dem 0:6-Debakel in der Liga gegen RB Leipzig verlor der erneut indisponierte Bundesligist in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitliga-Vorletzten VfL Bochum mit 0:1 (0:1).
Bochums Matchwinner Gerrit Holtmann
Gerrit Holtmann gelang in der 39. Minute das Tor des Abends. Bochum, das zuletzt schon vier Punkte geholt hatte, kann viel Selbstvertrauen in den Abstiegskampf und die Wochen der Wahrheit mitnehmen. Am Sonntag steht für das Team des neuen Trainers Uwe Rösler das Kellerduell gegen das Schlusslicht Magdeburg an.
Wagner hatte nach dem Debakel gegen Leipzig versucht, die Lage zu entschärfen. "Man stellt es sich von außen dramatischer vor, als es innen ist", sagte er. "Wenn du gewinnst, bist du nicht der Coolste - und wenn du verlierst, bist du nicht der Blödeste." Er fungiere auch gerne "als Schutzschild".
Wagner bringt sechs neue Spieler
Gegen Bochum brachte Wagner sechs neue Spieler. Die große Verunsicherung war dem FCA dennoch deutlich anzumerken, die Fehlerquote hoch.
Der VfL hatte vor der Pause die besseren Chancen, auch wenn Marius Wolf und Ismael Gharbi bei Lattentreffern Pech hatten. Nach der Pause drängte Augsburg zwar, agierte aber wenig effektiv. Der VfL verteidigte mit Leidenschaft und blieb bei Kontern gefährlich.
Der Druck auf Wagner steigt nun. Am Freitag (20.30 Uhr) müssen sich die angeschlagenen Augsburger gegen Borussia Dortmund erheblich steigern, um in der Liga nicht noch weiter abzustürzen. Mit sieben Punkten hinkt der FCA unter dem neuen Coach den hohen Erwartungen bisher klar hinterher.
