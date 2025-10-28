DFB Pokal - 2. Runde: Holstein Kiel wirft VfL Wolfsburg raus

In der Bundesliga läuft's schlecht, im DFB-Pokal nun gar nicht mehr: Nach der nächsten schwachen Vorstellung ereilt den VfL Wolfsburg das Aus, mit einem 0:1 gegen Zweitligist Kiel.

Das 1:0 in der Bundesliga gegen den Hamburger SV war wohl nur ein Strohfeuer: In der zweiten Runde vom DFB-Pokal hat der VfL Wolfsburg sich wieder eine Schlappe eingehandelt und zu Hause gegen den Zweitligisten Holstein Kiel mit 0:1 verloren.

Der Pokalsieger von 2015 enttäuschte vor der Minuskulisse von nur 10.000 Zuschauern - und musste nach Gelb-Rot für Jenson Seelt (36.) früh in Unterzahl spielen. Alexander Bernhardsson schoss die Kieler, zuletzt vier Mal in Folge ohne Sieg, mit einem Foulelfmeter (42.) erstmals seit 2020 wieder ins Achtelfinale.

Die Wolfsburger taten sich schwer gegen die konzentrierte Defensive der Kieler. Eine Kombination über Sael Kumbedi und Mohamed Amoura, die Dzenan Pejcinovic mit einem Direktschuss ans Außennetz abschloss (27.), war zunächst die einzige nennenswerte Torchance der Wölfe. Noch schwieriger wurde es, als Seelt wegen Haltens an der Mittellinie vom Feld musste.

Kiel legt in Überzahl zu

Der Zweitligist wurde mutiger und belohnte sich mit der Führung: Nach einem Foul von Vinicius Souza an Adrian Kapralik verwandelte Bernhardsson den fälligen Foulelfmeter.

Nach der Pause jubelten die Niedersachsen über den vermeintlichen Ausgleich: Doch Torschütze Amoura stand im Abseits (63.).

