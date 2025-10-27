Serie A: Juve trennt sich von Trainer Tudor nach halbem Jahr

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat sich nach nur gut einem halben Jahr von Trainer Igor Tudor getrennt. Der Traditionsklub reagiert damit auf die aktuelle Krise.

Igor Tudor erlebte ein nur kures Gastspiel als Trainer bei Juventus Turin. Quelle: AFP

Der italienische Erstligist Juventus Turin hat auf die anhaltende sportliche Krise reagiert und Trainer Igor Tudor entlassen. Der Kroate war nur sieben Monate im Amt. Der Traditionsklub befindet sich seit Wochen auf einer Talfahrt mit zuletzt acht Pflichtspielen ohne Sieg. In der Champions League gegen Dortmund gab es ein 4:4.. Derzeit befindet sich der Verein auf Platz acht in der Serie A. Zuletzt verlor Juve am Sonntag gegen Lazio Rom (0:1).

Kein Sieg seit acht Spielen

Der frühere kroatische Nationalspieler Tudor hatte sein Amt Ende März als Nachfolger von Thiago Motta angetreten. Als Tabellenvierter sicherte er in einer Saison ohne Titel immerhin noch die Teilnahme an der Champions League, schon in der Sommerpause hatte es aber Spekulationen um seine Ablösung gegeben. In den vergangenen acht Pflichtspielen konnte Juve unter der Ägide des Kroaten keinen einzigen Sieg holen.

Vorübergehend soll Massimo Brambilla als Coach übernehmen, wie der Klub mitteilte. Der 52 Jahre alte Italiener war bisher Trainer von Juves Drittliga-Mannschaft.

Tudor war alter Bekannter bei Juve

Tudor war bereits in der Saison 2020/21 Co-Trainer bei den Turinern unter Andrea Pirlo, nachdem er als Chefcoach bei Udinese Calcio fungiert hatte. Bei Juve galt er deshalb als alter Bekannter. Danach hatte er noch Trainerstationen bei Hellas Verona, Olympique Marseille und Lazio Rom.

