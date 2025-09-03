Termine der 2. DFB-Pokal-Runde fix: ZDF zeigt Frankfurt - BVB

Das ZDF überträgt die Partie Eintracht Frankfurt- Borussia Dortmund. Hier eine Szene des Bundesligaspiels der beiden Mannschaften vom Januar 2025.

ARD und ZDF zeigen zwei Top-Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals live. Das ZDF überträgt am Dienstag, 28. Oktober (Anstoß 18.30 Uhr) die Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Die ARD ist einen Tag später am 29. Oktober mit dem Spiel 1. FC Köln gegen Bayern München (Anstoß 20.45 Uhr).