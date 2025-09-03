Termine der 2. DFB-Pokal-Runde fix: ZDF zeigt Frankfurt - BVB

2. DFB-Pokal-Runde: Termine fix:ZDF zeigt Frankfurt - Dortmund
Die Ansetzungen der zweiten Runde im DFB-Pokal stehen fest. ARD und ZDF zeigen jeweils ein Top-Spiel.
ARD und ZDF zeigen zwei Top-Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals live. Das ZDF überträgt am Dienstag, 28. Oktober (Anstoß 18.30 Uhr) die Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Die ARD ist einen Tag später am 29. Oktober mit dem Spiel 1. FC Köln gegen Bayern München (Anstoß 20.45 Uhr).
In der zweiten Runde gibt es drei weitere Bundesliga-Duelle: 1. FC Heidenheim - Hamburger SV (Dienstag, 28. Oktober, 18.30 Uhr), FC St. Pauli 1899 Hoffenheim (Dienstag, 20.45 Uhr) und FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart (Mittwoch, 18 Uhr).
Dienstag, 28. Oktober
1. FC Heidenheim - Hamburger SV (18.30)
Hertha BSC - SV Elversberg (18.30)
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (18.30 / ZDF)
VfL Wolfsburg - Holstein Kiel (18.30)
Energie Cottbus - RB Leipzig (20.45)
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC (20.45)
FC Augsburg - VfL Bochum (20.45)
FC St. Pauli - TSG Hoffenheim (20.45)
Mittwoch, 29. Oktober
FV Illertissen - 1. FC Magdeburg (18.00)
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern (18.00)
SC Paderborn - Bayer Leverkusen (18.00)
FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart (18.00)
Union Berlin - Arminia Bielefeld (20.45)
Darmstadt 98 - Schalke 04 (20.45)
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg (20.45)
1. FC Köln - Bayern München (20.45 / ARD)
