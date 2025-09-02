FCB-Transfer-Bilanz: Zwischen Jackson-Leihe und Eberl-Gerücht

Erst die auf den letzten Drücker geglückte und sehr teure Leihe von Chelseas Angreifer Jackson, nun Rücktrittsgerüchte um Sportvorstand Eberl: Der FC Bayern kommt nicht zur Ruhe.

Zieht er die Reißleine beim FC Bayern: Max Eberl, Sportvorstand Quelle: dpa

Kaum war dem FC Bayern die hochkomplizierte Leihe von Chelseas Angreifer Nicolas Jackson doch noch geglückt, sorgten Rücktrittsgerüchte um Sportvorstand Max Eberl für neue Unruhe. Die tz berichtet unter Verweis auf den Aufsichtsrat, dass Eberl "zeitnah von sich aus hinschmeißen könnte". Diese "Sorge" wachse in dem Gremium, dort habe man nach der jüngsten internen Kontroverse um den Sparauftrag von Uli Hoeneß den "Eindruck", Eberl sei "auf einen Abgang vorbereitet".

Eberl-Abgang wäre i-Tüpfelchen auf dem Wechselchaos

Dass es zu dieser Pointe kommt, scheint aktuell zwar nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Dennoch ist bemerkenswert, dass diese Gedanken überhaupt aus dem Aufsichtsrat nach außen dringen. Zumal Eberl damit weiter in Zweifel gezogen wird.

Spannend wird, wie dieser wilde Transfersommer des FC Bayern nachwirkt. Auf die Hektik kurz vor dem Ende der Wechselfrist war zunächst Erleichterung gefolgt.

Es waren alle Gefühlswallungen dabei. Zwischen Freude, totaler Enttäuschung, aber trotzdem haben wir den Glauben nie verloren. „ Max Eberl, Sportvorstand FC Bayern München

Eberl im Vereins-TV über das jüngste Hin und Her bei Jackson: "Umso mehr freuen wir uns, dass es letztlich geklappt hat."

Bayerns Rekord-Leihgebühr für Jackson

Der 24-Jährge passe mit "seiner Dynamik und Präsenz sehr gut in unser Anforderungsprofil", er sei "sofort eine Verstärkung". Senegals Nationalspieler kann auf allen Offensivpositionen eingesetzt werden und sorgt damit für Flexibilität im dünn besetzten Angriff.

Es ist allerdings eine sehr teure Leihe, auf die sich der FC Bayern unter dem Druck der Transferfrist einlassen musste, um nicht leer auszugehen. Übereinstimmenden Berichten zufolge zahlen die Münchner ihre Rekordgebühr von 16,5 Millionen Euro, hinzu kommen angeblich bis zu 14 Millionen Euro Gehalt.

Kaufoption bei Jackson könnte zur Pflicht werden

Enthalten sein soll eine Kaufoption über 65 Millionen Euro, die ab einer hohen Anzahl an Einsätzen zur Pflicht würde und einen Vertrag bis 2031 nach sich zöge. Sollte diese Klausel greifen, hätten die Bayern binnen eines Jahres fast 100 Millionen Euro für Jackson ausgegeben.

Dabei hatte Ehrenpräsident Hoeneß verfügt, dass nur geliehen werden solle, um zu sparen. Diese Auflage, zumal öffentlich formuliert, verkomplizierte Eberls Lage auf dem Transfermarkt.

Hoeneß-Auftrag von 2023 verfehlt

Nachdem João Palhinhas Wechsel im Sommer 2023 auf den letzten Drücker geplatzt war, hatte Hoeneß gesagt:

Früher haben wir über diesen Deadline Day gelacht. Von Ausnahmefällen abgesehen, sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein. „ Uli Hoeneß, Ehrenpräsident FC Bayern

Jetzt waren es die Bayern doch wieder, und zwar mit mehr Schweißperlen auf der Stirn als Spielern im Kader. Der Sechser Palhinha, 30, kam schließlich 2024 für mehr als 50 Millionen Euro Ablöse - und entpuppte sich als Missverständnis. In diesem Sommer wurde er an Tottenham verliehen.

Das Scheitern bei Wirtz und Woltemade

Das späte Chaos im Fall Jackson fügt sich ins Bild des insgesamt ziemlich wilden Transfersommers des FC Bayern. Dabei entstand erneut der Eindruck, dass die Münchner keine klare Strategie verfolgen und nicht stets einen Plan B haben, sondern oft spontan agieren.

Zwar war es dem FCB früh gelungen, Innenverteidiger Jonathan Tah, 29, und Mittelfeldtalent Tom Bischof, 20, für sich zu gewinnen. Viele Versuche liefen aber ins Leere, allen voran bei Florian Wirtz, 22, und Nick Woltemade, 23.

Bayerns Bilanz: Kleines Transferplus und gesparte Gehälter

Bei ihnen bekamen die Bayern ihre Grenzen und finanzielle Unterlegenheit von Vereinen der Premier League aufgezeigt, von Liverpool und Newcastle. Stattdessen kam Luis Díaz für bis zu 75 Millionen Euro Ablöse aus Liverpool - viel für einen 28-Jährigen.

Zudem hatten sich die Bayern in der Offensive mit vielen Abgängen unter Zugzwang gebracht. Und obwohl deutlich mehr Spieler gingen als kamen, steht in der Transferbilanz nur ein kleines Plus. Immerhin werden nun einige Gehälter gespart.