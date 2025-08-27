DFB-Pokal: Bayern zittert sich gegen Wehen Wiesbaden in Runde 2

Der FC Bayern München hat die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Gegen Wehen Wiesbaden machte es der Rekordmeister aber unnötig spannend.

DFB-Pokal, erste Runde: Die besten Szenen des Spiels SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München mit dem Originalkommentar von Oliver Schmidt. 27.08.2025 | 5:59 min

Der FC Bayern München hat sich in die zweite Runde des DFB-Pokals gezittert. Gegen den Drittligisten Wehen Wiesbaden verspielten die Münchner eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung und gewannen schlussendlich mit 3:2 (1:0).

Besonders: Harry Kane verschoss den ersten Elfmeter in einem Pflichtspiel für die Süddeutschen, war mit zwei Treffer aber dennoch der entscheidende Mann des Abends.

Erster Abschluss nach zehn Sekunden

Der Rekordmeister aus München legte stürmisch los und hatte die erste gute Chance bereits nach zehn Sekunden:

Ein langer Abschlag von Keeper Jonas Urbig landete über den Umweg Harry Kane bei Neuzugang Luis Diaz, der aus kurzer Distanz an Wehen Wiesbadens Torhüter Florian Stritzel scheiterte.

Kane bringt die Bayern in Führung

Die Führung dann in der 16. Minute. Nach einer Flanke von Raphael Guerreiro wurde Sacha Boey im Strafraum vom Ryan Johansson gehalten - den fälligen Strafstoß verwandelte Star-Stürmer Harry Kane souverän (16.).

Das Spiel nahm im ersten Abschnitt den erwarteten Verlauf. Der Rekordmeister legte sich den Drittligisten Wehen Wiesbaden zurecht, kam unter anderem durch Diaz (19., 27.), Kane (20.) und Guerreiro (33.) zu guten Möglichkeiten, scheiterte aber ein ums andere Mal am starken Stritzel im Wiesbadener Tor - so ging es nur mit einem 1:0 in die Kabine.

Bayern erhöht nach der Pause

Der Drittligist und Gastgeber Wehen Wiesbaden kam mutiger aus der Kabine, lief die Spieler des FC Bayern höher an. Der Rekordmeister nutzte den sich dadurch bietenden Raum eiskalt. Nach missglücktem Klärungsversuch von Wiesbadens Justin Janitzek kam Michael Olise halbrechts im Strafraum zum Abschluss und vollendete eiskalt ins von ihm aus rechte untere Eck (51.).

Der FCB drängte nun auf die Entscheidung. Vor allem Luis Diaz blieb weiter aktiv, scheiterte in der 56. Minute jedoch ein weiteres Mal freistehend an Stritzel im Tor der Hessen und jagte wenig später den Ball in den Wiesbadener Nachthimmel (61.).

Wehen Wiesbaden aus dem Nichts zum Ausgleich

Die Gastgeber kamen in dieser Phase fast nicht mehr hinten raus - nutzten aber ihre erste Chance des Spiels und machten selbiges wieder spannend. Nach Flanke von Niklas May aus dem linken Halbfeld kam Kaya im Strafraum der Bayern vollkommen frei zum Abschluss und vollendete zum 1:2 (64.).

Kompany reagierte, wechselte doppelt, brachte mit Serge Gnabry und Leon Goretzka zwei etablierte Kräfte - doch wieder trafen die Wiesbadener. Nach langem Ball reichte eine Kopfballverlängerung, um erneut Kaya allein auf die Reise zu schicken. Der blieb allein vorm bayerischen Tor eiskalt - wie aus dem Nichts roch es nach Sensation in Hessen.

Kane verschießt Elfmeter und entscheidet das Spiel

Der Rekordmeister rannte nun wütend an - und bekam in der 74. Minute nach Foulspiel an Harry Kane erneut einen Elfmeter zugesprochen. Der gefoulte trat selbst an, scheiterte jedoch am überragenden Florian Stritzel. Es war zeitgleich der erste Pflichtspielelfmeter, den der Engländer im Trikot des FC Bayern vergab.

Die Wiesbadener standen tief, die Arena feuerte ihre Mannschaft lautstark an - einige Fans skandierten schon "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin".

Als alles schon nach Verlängerung aussah, entschied der Rekordmeister die Partie doch noch - und ausgerechnet der starke Stritzel patzte.

Nach einer Flanke des eingewechselten Josip Stanisic verschätzte sich der Schlussmann. Harry Kane macht seinen verschossenen Elfmeter wieder wett und köpfte den Ball in der vierten Minute der Nachspielzeit ins Tor.