Supercup: Bayern-Frauen holen ersten Titel der Saison

Die Bayern-Fußballerinnen haben sich den ersten Titel der Saison geschnappt. Gegen Vizemeister VfL Wolfsburg gewann der Meister in Karlsruhe mit 4:2.

Wolfsburgs Caitlin Dijkstra und Münchens Lea Schüller kämpfen um den Ball.

Die Bayern-Fußballerinnen gewinnen den Supercup gegen den VfL Wolfsburg mit 4:2. Die wichtigsten Szene mit dem Live-Kommentar von Claudia Neumann.

Die Bayern-Fußballerinnen haben wie im Vorjahr den Supercup nach München geholt. Dank eines dominanten Auftritts gewannen die Doublesiegerinnen gegen Vizemeister VfL Wolfsburg verdient mit 4:2 (2:0).

Magdalena Eriksson (18. Minute), Jovana Damnjanovic (25.), Lea Schüller (72.) und Georgia Stanway (78./Foulelfmeter) erzielten die Bayern-Tore vor 16.933 Fans im Karlsruher BBBank Wildpark. Für den VfL trafen Vivien Endemann (58.) und Janina Minge (88./Foulelfmeter), Justine Kielland (76.) sah Gelb-Rot.

Oberdorf mit Pflichtspiel-Comeback

Nationalspielerin Lena Oberdorf gab nach ihrer Kreuzbandverletzung und 410 Tagen Pause ihr Comeback in einem Pflichtspiel, es war zugleich ihr erstes für den FC Bayern. Neu-Trainer José Barcala schickte die 23 Jahre alte Ex-Wolfsburgerin in der 62. Minute auf den Platz. Vor dem 2:4 verursachte die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin den Strafstoß mit einem Foul an Lineth Beerensteyn.

Es macht mich unheimlich glücklich, wieder hier zu sein und Fußball zu spielen", sagte Oberdorf nach dem Erfolg bei "MagentaSport":

Ich bin extrem froh, wieder auf dem Platz zu sein und die Menge toben zu hören. Das sind schöne Momente, da geht einem das Herz auf.

Lena Oberdorf

Quelle: Reuters

Quelle: sid, dpa
