Supercup: Bayern-Frauen holen ersten Titel der Saison

Supercup gegen Wolfsburg:Bayern-Frauen holen ersten Titel der Saison
Die Bayern-Fußballerinnen haben sich den ersten Titel der Saison geschnappt. Gegen Vizemeister VfL Wolfsburg gewann der Meister in Karlsruhe mit 4:2.
Die Bayern-Fußballerinnen haben wie im Vorjahr den Supercup nach München geholt. Dank eines dominanten Auftritts gewannen die Doublesiegerinnen gegen Vizemeister VfL Wolfsburg verdient mit 4:2 (2:0).
Magdalena Eriksson (18. Minute), Jovana Damnjanovic (25.), Lea Schüller (72.) und Georgia Stanway (78./Foulelfmeter) erzielten die Bayern-Tore vor 16.933 Fans im Karlsruher BBBank Wildpark. Für den VfL trafen Vivien Endemann (58.) und Janina Minge (88./Foulelfmeter), Justine Kielland (76.) sah Gelb-Rot.
Oberdorf mit Pflichtspiel-Comeback
Nationalspielerin Lena Oberdorf gab nach ihrer Kreuzbandverletzung und 410 Tagen Pause ihr Comeback in einem Pflichtspiel, es war zugleich ihr erstes für den FC Bayern. Neu-Trainer José Barcala schickte die 23 Jahre alte Ex-Wolfsburgerin in der 62. Minute auf den Platz. Vor dem 2:4 verursachte die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin den Strafstoß mit einem Foul an Lineth Beerensteyn.
Es macht mich unheimlich glücklich, wieder hier zu sein und Fußball zu spielen", sagte Oberdorf nach dem Erfolg bei "MagentaSport":
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Frauenfußball
- 7:17 minvon Christian Hauser
- 16:33 min
Sport | das aktuelle sportstudio:Tim Oberdorf: "Frauenfußball ist gefragt"
- 1:30 min
Aufmerksamkeit steigt:Die veränderte Wahrnehmung des Frauenfußballsvon Svenja Bergerhoff
- 2:07 min
Fußball-EM der Frauen 2025:Steht die Frauen-Bundesliga vor einem Umbruch?von Hermann Valkyser