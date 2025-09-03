Bundesliga: Leverkusen will Trainersuche forcieren

Nach Entlassung von Erik ten Hag:Bayer Leverkusen will Trainersuche forcieren
Leverkusen will einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Erik ten Hag finden. Am besten noch während der Länderspielpause, ließ Geschäftsführer Fernando Carro verlauten.
Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen strebt noch in der Länderspielpause eine Entscheidung in der Trainerfrage an. Man arbeite hart, um schnell eine Lösung zu finden:
Weiter führte der Geschäftsführer bei der DFL-Versammlung am Mittwoch in Berlin aus: "Aber eine Versicherung kann ich auf jeden Fall nicht geben."
Suche nach ten-Hag-Ersatz läuft auf Hochtouren
Nach der Entlassung von Erik ten Hag nach nur zwei Bundesliga-Spielen läuft die Suche bei den Rheinländern auf Hochtouren. Beim 2:1-Testspielsieg der Werkself am Mittwoch gegen den Drittligisten Viktoria Köln saßen die bisherigen Co-Trainer Rogier Meijer und Andries Ulderink auf der Bank. Meijer übernahm in der Partie über zweimal 30 Minuten die Rolle des Chefs.
Die Zugänge Christian Kofane und Malik Tillman trafen in Abwesenheit zahlreicher Nationalspieler, der frühere Real-Profi Lucas Vázquez feierte sein Debüt im Bayer-Trikot.
Rolfes sieht schon Fortschritte im Training
"Die Eindrücke vom Training der letzten zwei Tage und auch vom heutigen Spiel sind gut. Es war ein strukturierter Auftritt auf und neben dem Platz, die Abläufe und Ansprachen waren klar. Alle wussten, was zu tun ist", sagte Sportchef Simon Rolfes: "Das Spiel war ein weiterer Schritt nach vorn."
Als Kandidat beim Werksklub wird vor allem Marco Rose gehandelt, spanische Medien brachten am Mittwoch auch den früheren Weltklasse-Stürmer Raúl ins Gespräch. Nach der Länderspielpause trifft Bayer auf Eintracht Frankfurt (12. September, 20.30 Uhr).
+++ Transfer-Newsticker +++:Gündogan wechselt zu Galatasaray Istanbul
Mehr zu Bayer Leverkusen
- 0:44 min
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Leverkusen trennt sich von Trainer ten Hagvon Stefan Bier
- mit Video
Leverkusens Neuer:Lucas Vazquez: Ein Superchampion für den Umbruchvon Stephan Klemm
- mit Video
Neuer Leverkusen-Trainer:1:5-Pleite gegen U20-Team bei Ten-Hag-Debüt
- mit Video
TV-Zeiten und Regeln:Das ist neu in der Fußball-Bundesliga