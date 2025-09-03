Bundesliga: Leverkusen will Trainersuche forcieren

Leverkusen will einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Erik ten Hag finden. Am besten noch während der Länderspielpause, ließ Geschäftsführer Fernando Carro verlauten.

Will eine schnelle Lösung auf dem vakanten Trainerposten: Fernando Carro. Quelle: ddp

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen strebt noch in der Länderspielpause eine Entscheidung in der Trainerfrage an. Man arbeite hart, um schnell eine Lösung zu finden:

Wir hoffen, dass das Training nächste Woche Dienstag vielleicht von jemand Neuem geführt werden kann. „ Fernando Carro, Geschäftsführer Bayer Leverkusen

Weiter führte der Geschäftsführer bei der DFL-Versammlung am Mittwoch in Berlin aus: "Aber eine Versicherung kann ich auf jeden Fall nicht geben."

Nach nur zwei Monaten und nach dem 2. Spieltag ist Schluss. Bayer Leverkusen setzt Trainer Erik ten Hag vor die Tür, da dieser nur einen Punkte aus den ersten beiden Pflichtspielen holte. 02.09.2025 | 1:25 min

Suche nach ten-Hag-Ersatz läuft auf Hochtouren

Nach der Entlassung von Erik ten Hag nach nur zwei Bundesliga-Spielen läuft die Suche bei den Rheinländern auf Hochtouren. Beim 2:1-Testspielsieg der Werkself am Mittwoch gegen den Drittligisten Viktoria Köln saßen die bisherigen Co-Trainer Rogier Meijer und Andries Ulderink auf der Bank. Meijer übernahm in der Partie über zweimal 30 Minuten die Rolle des Chefs.

Die Zugänge Christian Kofane und Malik Tillman trafen in Abwesenheit zahlreicher Nationalspieler, der frühere Real-Profi Lucas Vázquez feierte sein Debüt im Bayer-Trikot.

Rolfes sieht schon Fortschritte im Training

"Die Eindrücke vom Training der letzten zwei Tage und auch vom heutigen Spiel sind gut. Es war ein strukturierter Auftritt auf und neben dem Platz, die Abläufe und Ansprachen waren klar. Alle wussten, was zu tun ist", sagte Sportchef Simon Rolfes: "Das Spiel war ein weiterer Schritt nach vorn."

RB Leipzig trennt sich von Coach Marco Rose und benennt am gleichen Tag den Nachfolger. Roses Assistent Zsolt Löw übernimmt bis Saisonende, dann soll ein neuer Cheftrainer folgen. 30.03.2025 | 0:52 min

Als Kandidat beim Werksklub wird vor allem Marco Rose gehandelt, spanische Medien brachten am Mittwoch auch den früheren Weltklasse-Stürmer Raúl ins Gespräch. Nach der Länderspielpause trifft Bayer auf Eintracht Frankfurt (12. September, 20.30 Uhr).

