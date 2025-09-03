Deutsche Fußball Liga: Watzke als Aufsichtsratsboss wiedergewählt

Für vier Jahre:DFL: Watzke als Aufsichtsratsboss wiedergewählt
Hans-Joachim Watzke bleibt der mächtigste Mann im deutschen Fußball: Einstimmig wurde er als Boss des DFL-Aufsichtsrats und Präsidiumssprecher wiedergewählt.
Erst beschwor Hans-Joachim Watzke eindringlich den Glauben an die eigene Stärke in Zeiten der Verunsicherung, dann genoss der alte und neue Boss den Applaus im prunkvollen Saal des Berliner Nobelhotels: Multifunktionär Watzke bleibt an der Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL) - und damit der mächtigste Mann im deutschen Fußball.
Der 66-Jährige wurde bei der Generalversammlung des Ligaverbands am Mittwoch einstimmig von den Vertretern der 36 Profiklubs in seinen Ämtern als Sprecher des Präsidiums und Aufsichtsratsboss für die kommenden vier Jahre bestätigt.
Watzke scheut keine Selbstkritik
"Es ist uns nicht alles gelungen", sagte Watzke selbstkritisch bei seiner Rede vor der Wahl - unterstrich aber gleichzeitig die Erfolge: "Der deutsche Fußball steht wieder als Einheit da und hat Einfluss in den europäischen Gremien. Die Bundesliga ist eine starke Liga. Wir müssen uns nicht verstecken."
Watzke hatte keinen Gegenkandidaten bei der Wahl und bleibt unangefochten der große Macher im Fußball-Geschäft. Der Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund ist gleichzeitig Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sowie das Mitglied im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Beim BVB wechselt Watzke im Spätjahr ins Präsidentenamt.
DFB-Präsident Neuendorf begrüßt Wiederwahl
Bernd Neuendorf betonte die gute Zusammenarbeit mit der Liga und Watzke. "Es ist uns gelungen, ein gutes und konstruktives Miteinander wieder herzustellen", sagte der DFB-Präsident:
Neuendorf weiter: "Ich glaube, wir haben das Blatt ein Stück weit zum Guten gewendet." Die DFL hat unter der Führung Watzkes drängende Aufgaben vor der Brust. So soll eine Konfrontation bei der 50+1-Regel zwischen den Ausnahmeklubs und den "normalen" Vereinen verhindert werden.
Watzke: Suche nach Kompromiss bei 50+1-Regel
Nach der vorläufigen Bewertung durch das Bundeskartellamt stehen Klagen im Raum, weil die Ausnahmeregelungen bei der sogenannten Investorensperre in der bisherigen Form nicht mehr geduldet werden. Eine Lösung soll bis zum Beginn des kommenden Jahres her. "Das ist mein Herzensanliegen. Wir sollten alles dafür tun, dass 50+1 erhalten bleibt", sagte Watzke dazu:
Auch der Streit um die Übernahme der Polizeikosten bei Risikospielen, die angestrebte Kaderkosten-Regulierung im Kampf gegen Finanzprobleme der Klubs, die Digitalisierung, die Suche nach weiteren strategischen Partnern, die Stärkung der Auslandsvermarktung und der Kampf für eine europäische Kaderkosten-Obergrenze wird die DFL beschäftigen.
Leverkusens Geschäftsführer Carro neu im Aufsichtsrat
Watzke zur Seite stehen wird dabei weiter Oliver Leki (SC Freiburg) - auch für den Posten des ersten Stellvertreters gab es keinen Gegenkandidaten für den Amtsinhaber. Den Job des zweiten Stellvertreters übernimmt Oke Göttlich (FC St. Pauli). Ins Präsidium wurden zudem Jan-Christian Dreesen (Bayern München) und Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt) gewählt.
Signalwirkung hatte auch die Wahl von Fernando Carro. Der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen schaffte es in den Aufsichtsrat. Das einstimmige Votum für Carro als Vertreter eines 50+1-Ausnahmeklubs gilt als richtungweisend im weiteren Umgang mit dem Streitthema. Durch die Wahl Carros stehen die Zeichen auf Kompromiss.
