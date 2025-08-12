Liga empfiehlt Änderung: Ballholer statt Balljungen in Bundesliga

Im Sinne der Fairness: Geht es nach der Deutschen Fußball Liga, sollen die Balljungen künftig das Spielgerät den Profis nicht mehr zuwerfen, sondern auf eine Markierung legen.

Balljunge Noel Urbaniak (l.) und weitere Balljungen beim Nations-League-Spiel gegen Italien. Quelle: dpa

Mit seinem reaktionsschnellen Handeln hat Balljunge Noel Urbaniak im Nations-League-Spiel des DFB-Teams gegen Italien im März einen Treffer des DFB-Teams eingeleitet. Umgekehrt kann ein Balljunge aber auch mal eine Aktion für das Gästeteam verzögern.

DFL empfiehlt: Ball hinlegen, nicht werfen

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) empfiehlt nun den 36 Profiklubs der 1. und 2. Fußball-Bundesliga ein neues Konzept des Balljungen. Dieses sieht vor, dass die bisherigen Balljungen das Spielgerät den Profis nicht mehr zuwerfen, sondern umgehend auf ein Markierungsplättchen legen. Dabei ist es streng untersagt, Bälle zurückzuhalten oder das Spielfeld zu betreten.

DFL-Konzept nicht bindend

Dies bestätigte die DFL der Deutschen Presse-Agentur.

Ziel ist es, die Fairness in der Bundesliga und 2. Bundesliga durch die schnellere Wiederaufnahme des Spiels und die Reduzierung des Zeitspiels zu fördern. „ DFL

Allerdings sei die Umsetzung des Konzepts nicht verpflichtend. Es gelte weiterhin die Anweisung des Weltverbands FIFA, dass um das Spielfeld herum acht Balljungen zu platzieren sind.

Balljunge nach Italien-Spiel gefeiert

Beim Nations-League-Spiel des DFB-Teams gegen Italien (3:3) im März in Dortmund hatte die schnelle Reaktion des Balljungen Noel Urbaniak einen Treffer der deutschen Nationalmannschaft eingeleitet. Der Teenager war später für seine Aktion gefeiert worden: Er warf den Ball direkt zu Kapitän Joshua Kimmich , der schnell reagierte und den Eckstoß in die Mitte auf Jamal Musiala brachte, der zum 2:0 traf.

In einer ähnlichen Szene hatte der heutige Hoffenheimer Bundesliga-Profi Umut Tohumcu 2017 als Hilfskraft an der Seitenlinie ein TSG-Tor von Mark Uth gegen den FC Bayern mit vorbereitet. Allerdings hatte Andrej Kramaric, der den Einwurf vor dem Treffer ausführte, später erklärt, er habe den Balljungen "richtig angebrüllt, damit er mir schnell den Ball gibt".

Markierungsplättchen am Spielfeldrand

Umgekehrt verzögern allerdings die Hilfskräfte, die vom gastgebenden Klub gestellt werden, aber auch mal Aktionen des Gästeteams. Das DFL-Konzept sieht nun vor, dass mindestens acht Ballholer für jeweils maximal drei Bälle verantwortlich sind. Sobald sie einen Ball außerhalb des Spielfelds aufnehmen, sollen sie ihn umgehend auf ein freies Markierungsplättchen zurücklegen.

Dabei ist es streng untersagt, Bälle zurückzuhalten oder das Spielfeld zu betreten. Insgesamt werden dabei pro Partie mindestens 19 Spielgeräte eingesetzt: ein Spielball, und mindestens 14 weitere Bälle an den Längsseiten und vier Bälle hinter den Toren.

