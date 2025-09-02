DFL-Ehrenpreis an Uli Hoeneß für Verdienste um den Fußball

Verdienste um den Fußball:DFL verleiht Ehrenpreis an Uli Hoeneß
Für seine Verdienste um den deutschen Fußball hat die DFL den langjährigen Macher des FC Bayern geehrt. Ein früherer Kollege erinnerte auch an eine legendäre Szene von Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß ist am Dienstag im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz der Ehrenpreis der Deutschen Fußball Liga (DFL) verliehen worden. Der Ehrenpräsident des FC Bayern erhielt die Auszeichnung am Vorabend der Generalversammlung in Berlin. Auf Beschluss ihres Präsidiums würdigt die DFL mit dem Ehrenpreis "herausragende Verdienste für den deutschen Profifußball".
Weltmeister Rainer Bonhof hält launige Laudatio
Die Laudatio auf Hoeneß hielt Weltmeister Rainer Bonhof. Der langjährige Wegbegleiter und heutige Präsident von Borussia Mönchengladbach erinnerte in seiner Rede an die gemeinsamen Jahre als aktive Spieler und würdigte das Lebenswerk des Münchner Klubpatriarchen.
Vor allem aber freue er sich darüber, "dass du diese längst verdiente Auszeichnung als Mensch bekommst".
In einer launigen Rede erinnerte Bonhof aber auch an legendäre Episoden wie Hoeneß' verschossenen Elfmeter im EM-Finale 1976. "Der Ball ist nach Jahren von der ISS-Besatzung zurückgebracht worden. Der ist jetzt in Dortmund im Museum und hat immer noch Flügel", sagte Bonhof.
Merz betont Bedeutung des Fußballs
Im Berliner Telegraphenamt empfing die DFL am Dienstag 160 Gäste aus Sport, Medien, Politik und Wirtschaft sowie Verantwortliche der 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga.
Bundeskanzler Merz betonte in seiner Rede die Bedeutung des Fußballs für die Gesellschaft. Am Mittwoch findet die Generalversammlung des DFL e.V. unter anderem mit der Wahl von Präsidium und Aufsichtsrat statt.
