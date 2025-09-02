DFL-Ehrenpreis an Uli Hoeneß für Verdienste um den Fußball

Für seine Verdienste um den deutschen Fußball hat die DFL den langjährigen Macher des FC Bayern geehrt. Ein früherer Kollege erinnerte auch an eine legendäre Szene von Uli Hoeneß.

Uli Hoeneß wurde der Ehrenpreis in Berlin verliehen (Archivfoto). Quelle: dpa

Uli Hoeneß ist am Dienstag im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz der Ehrenpreis der Deutschen Fußball Liga (DFL) verliehen worden. Der Ehrenpräsident des FC Bayern erhielt die Auszeichnung am Vorabend der Generalversammlung in Berlin. Auf Beschluss ihres Präsidiums würdigt die DFL mit dem Ehrenpreis "herausragende Verdienste für den deutschen Profifußball".

Weltmeister Rainer Bonhof hält launige Laudatio

Die Laudatio auf Hoeneß hielt Weltmeister Rainer Bonhof. Der langjährige Wegbegleiter und heutige Präsident von Borussia Mönchengladbach erinnerte in seiner Rede an die gemeinsamen Jahre als aktive Spieler und würdigte das Lebenswerk des Münchner Klubpatriarchen.

Du hast Millionen in den Bann gezogen und dem deutschen Fußball ein Gesicht gegeben. „ Weltmeister Rainer Bonhof zu Uli Hoeneß

Vor allem aber freue er sich darüber, "dass du diese längst verdiente Auszeichnung als Mensch bekommst".

In einer launigen Rede erinnerte Bonhof aber auch an legendäre Episoden wie Hoeneß' verschossenen Elfmeter im EM-Finale 1976. "Der Ball ist nach Jahren von der ISS-Besatzung zurückgebracht worden. Der ist jetzt in Dortmund im Museum und hat immer noch Flügel", sagte Bonhof.

Merz betont Bedeutung des Fußballs

Im Berliner Telegraphenamt empfing die DFL am Dienstag 160 Gäste aus Sport, Medien, Politik und Wirtschaft sowie Verantwortliche der 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga.

Bundeskanzler Merz betonte in seiner Rede die Bedeutung des Fußballs für die Gesellschaft. Am Mittwoch findet die Generalversammlung des DFL e.V. unter anderem mit der Wahl von Präsidium und Aufsichtsrat statt.

