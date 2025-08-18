  3. Merkliste
DFB-Pokal: Brutales Foul überschattet BVB-Sieg in Essen

|

Mit viel Mühe erreicht Borussia Dortmund in Essen die zweite Runde im DFB-Pokal. Für viel Aufregung und viel Ärger sorgt beim BVB ein Foul in den Schlussminuten.

Yan Couto
Yan Couto wird nach dem Foul vom Feld getragen. Im Hintergrund Trainer Niko Kovac.
Der knappe 1:0-Erfolg von Borussia Dortmund im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen ist kurz vor dem Schlusspfiff von einem brutalen Foulspiel gegen BVB-Profi Yan Couto überschattet worden.

Nur Gelb für Essens Owusu

Der Essener Kelsey Owusu kam gegen den Dortmunder deutlich zu spät und traf Couto mit gestrecktem Bein voll am Knie. Unter offensichtlich großen Schmerzen musste der Brasilianer vom Platz getragen werden.
Rot-Weiss Essen v Borussia Dortmund - DFB-Pokal
Trotz wütender Proteste seiner Mitspieler beließ es Schiedsrichter Frank Willenborg bei Gelb. Einen VAR gibt es in der ersten Pokalrunde nicht.

Kovac mit scharfen Worten für Foulspiel

Der Dortmunder Trainer Niko Kovac fand nach dem Spiel in der ARD deutliche Worte für die Aktion und schimpfte. "So geht man nicht hin. Eigentlich ist das ein Anschlag."

Quelle: ZDF, SID
