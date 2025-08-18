DFB-Pokal: Brutales Foul überschattet BVB-Sieg in Essen

Mit viel Mühe erreicht Borussia Dortmund in Essen die zweite Runde im DFB-Pokal. Für viel Aufregung und viel Ärger sorgt beim BVB ein Foul in den Schlussminuten.

Yan Couto wird nach dem Foul vom Feld getragen. Im Hintergrund Trainer Niko Kovac. Quelle: ddp | Fox-Images

Der knappe 1:0-Erfolg von Borussia Dortmund im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen ist kurz vor dem Schlusspfiff von einem brutalen Foulspiel gegen BVB-Profi Yan Couto überschattet worden.

Nur Gelb für Essens Owusu

Der Essener Kelsey Owusu kam gegen den Dortmunder deutlich zu spät und traf Couto mit gestrecktem Bein voll am Knie. Unter offensichtlich großen Schmerzen musste der Brasilianer vom Platz getragen werden.

Dank einer bravourösen Einzelleistung von Serhou Guirassy steht der BVB in Runde zwei des DFB-Pokals. Gegner Rot-Weiss Essen zeigt bei der knappen Niederlage ein tolle Leistung. 18.08.2025 | 5:57 min

Trotz wütender Proteste seiner Mitspieler beließ es Schiedsrichter Frank Willenborg bei Gelb. Einen VAR gibt es in der ersten Pokalrunde nicht.

Kovac mit scharfen Worten für Foulspiel

Der Dortmunder Trainer Niko Kovac fand nach dem Spiel in der ARD deutliche Worte für die Aktion und schimpfte. "So geht man nicht hin. Eigentlich ist das ein Anschlag."

