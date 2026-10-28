Erst den Aufstieg verpasst, jetzt auf Platz 16: Hannover 96 holt unter Sandro Wagner nur einen Punkt aus drei Spielen. Im Pokal gegen Kaiserslautern wächst der Druck.

Guter Rat scheint teuer: Hannovers Trainer Sandro Wagner muss den Klub aus der Krise führen. Quelle: action press | osnapix / Michael Titgemeyer

Vom Aufstiegsanwärter zum Sorgenkind: Hannover 96 will sich im DFB-Pokal rehabilitieren. Das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern wirft die Frage auf, was Sandro Wagner als neuer Trainer bewirkt.

Seine öffentlichen Auftritte bleiben zahm. Es lässt sich nur erahnen, ob Sandro Wagner an seinem Einstand bei Hannover 96 zweifelt. "Um mich geht es nicht", versichert der neue Hoffnungsträger eines Fußball-Zweitligisten, der gerade mit seinen eigenen Ansprüchen hadert. Unter der Regie des ehemaligen Nationalspielers reichte es in drei Partien zu einem mageren Punkt. Hannover 96 will aufsteigen, tritt aber wie ein Sorgenkind auf.

Nach Rückstand zurückgekommen, aber wieder nicht gewonnen. Hannover 96 muss sich beim Heimdebüt von Trainer Sandro Wagner mit einem Remis gegen den FC St. Pauli begnügen. 19.10.2026 | 6:58 min

Sandro Wagner und Jonas Boldt unter Druck

Zur sportlichen Misere gesellt sich Widerstand der Fans. Wagner wird scharf dafür kritisiert, dass Hannover 96 ausgerechnet das Niedersachsenderby bei Eintracht Braunschweig mit 0:2 verloren hat.

Mit ihm gerät Jonas Boldt auch in den Fokus, der als Geschäftsführer Sport das Große und Ganze verantwortet. Der 44-Jährige war im Juni geholt worden, um einen potenziellen Aufsteiger zu formen - und kommt jetzt schon in Erklärungsnot.

Fankonflikt belastet Hannover 96 vor dem DFB-Pokal

Die Stimmung ist auch deshalb aufgeheizt, weil krawallbereite Stadionbesucher das Image des Vereins beschädigen. In der Zweitrundenpartie des DFB-Pokals, in der am Mittwoch (Anpfiff 20:45 Uhr) der 1. FC Kaiserslautern in Hannover gastiert, wird erneut mit dem verbotenen Abbrennen von Pyrotechnik gerechnet.

Hannover 96 ließ in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Hemelingen keine Sensationsgedanken aufkommen. Der Zweitligist zeigte sich eiskalt. 22.08.2026 | 1:29 min

Das Kräftemessen der aktiven Fanszene mit Vereinsikone Martin Kind findet seine Fortsetzung. Der Misserfolg befeuert es weiter.

Martin Kinds Personalentscheidungen in der Kritik

Kind blickt auf eine der schwersten Krisen seines Wirkens bei Hannover 96 zurück. Abgesehen von einer kurzen Unterbrechung versucht der 82-Jährige seit 1997, den Verein in all seinen Facetten zum Erfolg zu führen.

Dass Wagner und Boldt schwächeln, lässt an den grundlegenden Personalentscheidungen im Verein zweifeln. "Ich brauche Vertrauen, Zeit und Ruhe", sagt Wagner. Genau mit diesen Komponenten geizt Aufsichtsrat-Chef Kind.

Wagner und Boldt wollen Hannover 96 neu aufstellen

Wagner und Boldt signalisieren Lust, Hannover 96 mehr Struktur und Format zu geben. Der Trainer verkneift sich freche Sprüche und will Spieler weiterentwickeln, verbreitet aber bisher wenig Aufbruchstimmung.

Der Geschäftsführer träumt wie schon beim Hamburger SV, dem heutigen Erstligisten, von Grundlagenarbeit und Innovation. Das prominente Duo bildet eine Schicksalsgemeinschaft, der bei einer Pleite gegen Kaiserslautern eine Zerreißprobe droht.

Hannover 96 nach verpasstem Aufstieg auf Platz 16

Ein Dilemma hat Hannover 96 derzeit exklusiv. Im April gehörte der Verein noch zu den ersten Anwärtern auf einen Aufstieg, der misslang und Trainer Christian Titz den Job kostete. Jetzt finden sich die "Roten" in der Tabelle auf Platz 16 wieder. Dieser Absturz ist die Quittung für eine wirre Transferperiode ohne Einigkeit, Kreativität und Zuständigkeiten.

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