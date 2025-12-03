DFB-Pokal: Kiel gewinnt Elfmeterkrimi in Hamburg

Holstein Kiel steht im DFB-Pokal-Viertelfinale. Gegen den HSV kamen sie in der Verlängerung nach Rückstand zurück und siegten im Elfmeterschießen.

Im Duell der Nordklubs bringt erst das Elfmeterschießen die Entscheidung - zu Gunsten des Zweitligisten aus Kiel. Gegen den HSV avanciert Phil Harres dabei zum Mann des Abends. 03.12.2025 | 5:58 min

Bitteres Ende für den Hamburger SV in einem turbulenten Pokalkrimi: Das Team von Trainer Merlin Polzin ist überraschend im Achtelfinale des DFB-Pokals an Holstein Kiel gescheitert. Drei Tage nach dem emotionalen Last-Minute-Sieg gegen den VfB Stuttgart unterlagen die Hanseaten dem Zweitligisten mit 2:4 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (0:0) gestanden.

Nach 90 zwar unterhaltsamen, aber torlosen Minuten war es in der Verlängerung so richtig zur Sache gegangen. Erst traf ausgerechnet der zuletzt nicht berücksichtigte Bakery Jatta zur HSV-Führung (107.), dann rettete ein sehenswerter Freistoß von Phil Harres Kiel ins Elfmeterschießen (118.). Harres traf auch entscheidend vom Punkt.

HSV mit dem besseren Start

Der HSV erwischte zunächst den schwungvolleren Start und drängte die Gäste in die eigene Hälfte. Wirkliche Torgefahr entwickelte die zunächst bewegliche Offensive um Spielgestalter Vieira aber nicht.

Dezember 2023: Ein unglaubliches Eigentor wird zum Sinnbild einer verkorksten Saison. Trainer Tim Walter muss gehen, Steffen Baumgart übernimmt. Am 32. Spieltag kann ausgerechnet Stadtrivale St. Pauli im Stadion des HSV den Aufstieg perfekt machen. Schon vor dem Spiel liegen die Nerven blank. 22.08.2025 | 30:23 min

Die Kieler brauchten einige Momente, fanden dann aber die Intensität in ihrem Spiel und wurden spürbar stärker. Holstein kombinierte auch durchaus ansehnlich, was beinahe die Führung gebracht hätte.

Stürmer Phil Harres scheiterte aber mit seinem Abschluss an der stark postierten Bayern-Leihgabe Daniel Peretz im HSV-Tor (26.). Danach blieb Kiel am Drücker und kam kurz vor dem Pausenpfiff mit einem Kopfball des gänzlich ungedeckten Adrián Kaprálik zur nächsten Großchance (43.).

Harres gleicht Jattas Treffer aus

Nach dem Seitenwechsel zunächst das gleiche Bild: Die Holstein-Defensive packte beherzt zu und der quirlige Kaprálik sorgte weiter für Gefahr (50.). Der Favorit tat sich weiter schwer, mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie dann mehr und mehr zum offenen Schlagabtausch.

Das EM-Viertelfinale 2025 zwischen Frankreich und Deutschland: ein Drama in 138 Minuten. In Unterzahl kämpft sich das DFB-Team bis ins entscheidende Elfmeterschießen 24.10.2025 | 31:11 min

Giorgi Gotscholeischwili (80.) traf für den HSV den Pfosten, aber auch die KSV blieb gefährlich und hoffte auf den Lucky Punch. In der Verlängerung brachte Jatta den HSV in Führung, doch Harres schlug mit einem direkt verwandelten Freistoß zurück. Die Entscheidung fiel schließlich vom Punkt, wo die in der 2. Liga zuletzt strauchelnden Gäste die besseren Nerven hatten.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa