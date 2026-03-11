  3. Merkliste
Johannes Hoesflot Klaebo - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Johannes Hoesflot Klaebo

Johannes Hoesflot Klaebo ist ein Skilangläufer aus Norwegen. Er ist der erfolgreichste Winter-Olympionike der Geschichte. Aktuelle Nachrichten zu Johannes Hoesflot Klaebo.

  1. Johannes Klaebo | Norwegischer Skilangläufer

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Rekordgold für Norweger Klaebo

    Video1:38
  2. Der norwegische Skilangläufer Johannes Høsflot Klæbo bei der Medaillenzeremonie nach der Ski Langlauf Entscheidung bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina

    Neunmal Gold - Rekord für die Ewigkeit:So wurde Klaebo zur Langlauf-Legende

    von Lars Becker
  3. Jetzt König der Winterathleten: Johannes Hösflot Klaebo

    Neuntes Gold für Langläufer:Klaebo ist Rekordsieger bei Winterspielen

    mit Video5:05
  4. Johannes Hoesflot KLAEBO (Norwegen) ist in Aktion.

    Norweger dominiert, Moch frustriert:Klaebo feiert Rekordsieg bei Tour de Ski

    mit Video0:50
  5. Der deutsche Skilangläufer Jan Stölbe geht beim Coop FIS Cross-Country World Cup 2025-26 in Toblach in die Hocke

    Langläufer löst Olympiaticket:Tour de Ski: Stölben überrascht bei Klaebo-Sieg

    mit Video6:41
  6. Johannes Høsflot Klæbo | Rekordweltmeister Skilanglauf

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Überflieger Klæbo bei der Ski-WM

    von M. Windgassen / S. Simon
    Video1:27

Biografie

Johannes Hoesflot Klaebo kam am 22. Oktober 1996 in Oslo zur Welt. 2016 startete er erstmals im Weltcup und gewann in den folgenden Jahren mehrfach die Gesamtwertung. Neben zahlreichen WM-Medaillen holte Klaebo bei Olympischen Winterspielen alleine elf Goldmedaillen. Er ist damit der erfolgreichste Wintersportler der Geschichte.

Weitere Wintersportlerinnen und -sportler

Mehr zum Thema Wintersport
BiathlonNordische KombinationSki AlpinSkilanglaufSkispringenVierschanzentournee