Johannes Hoesflot Klaebo - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Johannes Hoesflot Klaebo ist ein Skilangläufer aus Norwegen. Er ist der erfolgreichste Winter-Olympionike der Geschichte. Aktuelle Nachrichten zu Johannes Hoesflot Klaebo.

Biografie

Johannes Hoesflot Klaebo kam am 22. Oktober 1996 in Oslo zur Welt. 2016 startete er erstmals im Weltcup und gewann in den folgenden Jahren mehrfach die Gesamtwertung. Neben zahlreichen WM-Medaillen holte Klaebo bei Olympischen Winterspielen alleine elf Goldmedaillen. Er ist damit der erfolgreichste Wintersportler der Geschichte.