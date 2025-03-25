  3. Merkliste
Ryoyu Kobayashi - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ryoyu Kobayashi

Ryoyu Kobayashi ist ein japanischer Skispringer, der bereits dreimal die Vierschanzentournee gewann. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Skispringer Ryoyu Kobayashi.

Aktuelle Nachrichten zu Ryoyu Kobayashi

  1. Domen Prevc trägt seine Skier in der Qualifikation zum Wettbewerb in Klingenthal

    Auftaktspringen am Montag:Die Favoriten der Vierschanzentournee

    mit Video2:16
  2. Der zweitplatzierte Österreicher Jan Hoerl, der Sieger Pius Paschke aus Deutschland und der drittplatzierte Österreicher Stefan Kraft feiern auf dem Podium nach dem Herren-Skisprung-Großschanze-HS142-Event des FIS World Cup Ruka Nordic in Kuusamo, Finnland

    Die Favoriten der Tournee:Paschke, Hörl oder doch wieder Kobayashi?

    von Lars Becker
    mit Video2:20

Biografie

Ryoyu Kobayashi wurde am 8. November 1996 in Hachimantai (Japan) geboren und zählt zu den erfolgreichsten japanischen Skispringern. Sein Weltcupdebüt gab er 2015/16 beim Mannschaftswettbewerb in Zakopane. Sein Durchbruch gelang ihm 2018/19 mit dem Gewinn des Gesamtweltcups und der Vierschanzentournee. Die Tournee gewann er auch 2021/22 sowie 2023/24. Zu seinen weiteren großen Erfolgen zählen zudem der Gewinn der Goldmedaille auf der Normalschanze sowie der Silbermedaille auf der Großschanze bei den Olympischen Winterspielen 2022.

