Ryoyu Kobayashi - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ryoyu Kobayashi
|
Ryoyu Kobayashi ist ein japanischer Skispringer, der bereits dreimal die Vierschanzentournee gewann. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Skispringer Ryoyu Kobayashi.
Aktuelle Nachrichten zu Ryoyu Kobayashi
Auftaktspringen am Montag:Die Favoriten der Vierschanzentourneemit Video2:16
Die Favoriten der Tournee:Paschke, Hörl oder doch wieder Kobayashi?von Lars Beckermit Video2:20
Biografie
Ryoyu Kobayashi wurde am 8. November 1996 in Hachimantai (Japan) geboren und zählt zu den erfolgreichsten japanischen Skispringern. Sein Weltcupdebüt gab er 2015/16 beim Mannschaftswettbewerb in Zakopane. Sein Durchbruch gelang ihm 2018/19 mit dem Gewinn des Gesamtweltcups und der Vierschanzentournee. Die Tournee gewann er auch 2021/22 sowie 2023/24. Zu seinen weiteren großen Erfolgen zählen zudem der Gewinn der Goldmedaille auf der Normalschanze sowie der Silbermedaille auf der Großschanze bei den Olympischen Winterspielen 2022.
Mehr zum Thema Wintersport
Nachrichten | Thema:Rennrodeln
Nachrichten | Thema:Ski Alpin
Nachrichten | Thema:Skilanglauf
Nachrichten | Thema:Biathlon