Tour de Ski: Langläufer Stölben überrascht bei Kläbo-Sieg

Langläufer löst Olympiaticket:Tour de Ski: Stölben überrascht bei Kläbo-Sieg

Der Norweger Johannes Hösflot Kläbo steht bei der Tour de Ski unmittelbar vor dem Gesamtsieg. Auf der vorletzten Etappe sorgt auch Jan Stölben für Jubel im DSV-Team.

DSV-Langläufer Jan Stölben erreicht im Sprint bei der Tour de Ski sein erstes Finale seiner Karriere. Dort misst er sich mit Dominator Kläbo. Das Finale relive.

03.01.2026 | 6:41 min

Jan Stölben hat auf der vorletzten Etappe der Tour de Ski im Skilanglauf für eine Überraschung gesorgt. Der 24-Jährige verbuchte als Sechster des Klassiksprints auf dem Olympiakurs im italienischen Val di Fiemme das beste Ergebnis seiner Karriere.

Stölben löst mit Rang sechs Olympiaticket

"Wie Jan gelaufen ist, das war eine andere Liga. Er macht riesige Schritte. Dazu das Olympiaticket - geil", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF.

Stölben profitierte sowohl im Viertel- als auch Halbfinale vom Tempo des Norwegers Johannes Hösflot Kläbo, der nach seinem 104. Weltcupsieg kurz vor dem Gesamtsieg steht.

03.01.2026 | 3:10 min

Kläbo dominiert Tour-de-Ski-Gesamtwertung

Gleichzeitig agierte Stölben aber auch sehr clever und zog als erster Deutscher seit neun Jahren in ein Finale der besten sechs Läufer ein. Dort fehlten ihm dann aber die Kräfte. Letzter DSV-Starter in einem Sprint-Finale war zuvor Sebastian Eisenlauer am 16. Januar 2016 in Planica.

Nicht zu stoppen war einmal mehr Kläbo, der die Gesamtwertung nach fünf von sechs Etappen klar anführt. Die Tour de Ski wird am Sonntag mit der finalen Bergetappe an der Alpe Cermis abgeschlossen.

Quelle: Reuters

Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio live am 03.01.2026 um 17:09 Uhr in dem Beitrag "Stölben löst in Final-Premiere Olympiaticket".
