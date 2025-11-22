Sturla Holm Lægreid - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Sturla Holm Laegreid wurde am 20. Februar 1997 in Bærum in Norwegen geboren. Zum Ende der Saison 2019/20 feierte er sein Debüt im Weltcup und holte direkt zum Start der neuen Saison seinen ersten Weltcup-Sieg. Bei Biathlon-Weltmeisterschaften gewann Laegreid bislag sieben Mal Gold, dazu eine olympische Goldmedaille bei den Winterspielen 2022 in der Staffel.