Sturla Holm Lægreid - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Sturla Holm Laegreid

Sturla Holm Laegreid ist ein Biathlet aus Norwegen. In der Saison 2024/25 gewann er den Gesamt-Weltcup im Biathlon. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zum Sportler Sturla Holm Laegreid.

Biografie

Sturla Holm Laegreid wurde am 20. Februar 1997 in Bærum in Norwegen geboren. Zum Ende der Saison 2019/20 feierte er sein Debüt im Weltcup und holte direkt zum Start der neuen Saison seinen ersten Weltcup-Sieg. Bei Biathlon-Weltmeisterschaften gewann Laegreid bislag sieben Mal Gold, dazu eine olympische Goldmedaille bei den Winterspielen 2022 in der Staffel.

