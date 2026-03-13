  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Trainer Hecking und Wolfsburg: Was einen Feuerwehrmann ausmacht

Kann Hecking den VfL Wolfsburg retten?:Was die Trainer-Spezies Feuerwehrmann ausmacht

von Christian Otto

|

Sie sind begehrt und selten. Feuerwehrmänner gelten als Retter in Krisen. Dieter Hecking will aktuell den VfL Wolfsburg vor dem Absturz bewahren. Doch warum soll er das können?

Cheftrainer Dieter Hecking und Jeanuel Belocian am 10.03.2026 in Niedersachsen.

Cheftrainer Dieter Hecking und Jeanuel Belocian.

Quelle: Imago

Bei seiner Rückkehr tritt Dieter Hecking betont gelassen auf. "Angst hemmt", sagt jener erfahrene Trainer, der dem VfL Wolfsburg neuen Mut einflößen soll. Im Alter von 61 Jahren wird Hecking nicht mehr als Erfinder des modernen Fußballs, sondern als besonnener Retter in der Not verpflichtet.

Aus Furcht vor dem Abstieg aus der Bundesliga versucht es der VfL Wolfsburg mit dem dritten Chefcoach in dieser Saison - einem sogenannten Feuerwehrmann.

Die Wolfsburger Mohamed Amoura, Konstantinos Koulierakis und Kento Shiogai sitzen ratlos nach der Niederlage gegen den Hamburger SV am Boden

Der VfL Wolfsburg taumelt weiter Richtung 2. Liga. Die 1:2-Heimniederlage gegen den Hamburger SV bedeutete das Aus für Trainer Daniel Bauer, Dieter Hecking übernimmt.

09.03.2026 | 7:40 min

Wer wie Hecking spät in der Saison als Krisenbewältiger geholt wird, soll etwas reparieren. Doch das gelingt nicht immer. Zweitligist Hannover 96 wollte Anfang 2025 den Aufstieg erzwingen und tauschte Stefan Leitl gegen André Breitenreiter aus.

Die Personalrochade endete als Eigentor und erinnert an ein Kuriosum: Manchen Trainern wird zugetraut, Experte für den Aufstieg zu sein. Andere Übungsleiter gelten als Experten für Abstiegskampf.

Kuriose Rückholaktion

Hecking gehört in der Vereinshistorie des VfL Wolfsburg zu den erfolgreichsten Trainern. Doch im Herbst 2016 hatte man ihm in Wolfsburg nicht mehr zugetraut, das Team weiterentwickeln zu können. Und nun: Neun Jahre nach seiner Entlassung wird er dank seiner Ruhe und Erfahrung als der beste Kandidat für die Rettung des VfL präsentiert.

In seiner eigenen Wahrnehmung ist Hecking kein Feuerwehrmann. Und doch passt er perfekt zum Anforderungsprofil. Die Vereinsführung in Wolfsburg hofft, dass Hecking mit einer Mischung aus harter Hand, sozialer Kompetenz und klarer Spielidee eine verunsicherte Mannschaft stärkt.

Sebastian Rudolph, Aufsichtsratsvorsitzender der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, sieht in Hecking die passende Führungskraft im richtigen Moment.

Friedhelm Funkel, der Prototyp des Feuerwehrmannes

Als Prototyp des Feuerwehrmannes im deutschen Profifußball gilt Friedhelm Funkel. Der Name des 72-Jährigen fällt reflexartig, sobald ein Verein in Panik verfällt.

Funkel hat unter anderem schon den MSV Duisburg, den 1. FC Köln und Hansa Rostock vor einem Abstieg bewahrt sowie Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt und Bayer Uerdingen zum Aufstieg verholfen. Er gilt als Meister der klaren Ansprache und eines klaren Plans.

Kölns Cheftrainer Friedhelm Funkel

Kölns Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel berichtet über die "kontrollierten" Festivitäten nach dem Abpfiff und "ganz einfache Dinge", die er von den Spielern verlangt hat.

19.05.2025 | 4:45 min

Gute Feuerwehrmänner sind begehrt und selten. Sie lassen sich auf ein gefährliches Spiel ein. Hecking wurde bei seinem Amtsantritt in Wolfsburg gefragt, ob er sich nicht sorge, sein Image zu ramponieren.

Natürlich ist da auch ein gewisses Risiko.

Dieter Hecking, neuer Trainer des VfL Wolfsburg

Hecking hat verraten, dass sein Telefon zuletzt häufiger geklingelt habe. "Es ist nicht so, dass du darauf lauerst. Aber du weißt, was dich interessiert und wo ein Trainerstuhl wackelt", sagt Hecking.

Zufälle entscheiden über neuen Trainer als Notnagel

Wer als Feuerwehrmann wo gefragt ist, hängt von Verfügbarkeiten und vom Anforderungsprofil ab. Felix Magath etwa, in den vergangenen Jahrzehnten für seinen rigorosen Führungsstil gelobt, kommt derzeit nicht mehr zum Zuge.

Auch Bruno Labbadia wird, weil er gut motivieren kann, weiterhin als potenzieller Notnagel in Deutschland eingestuft. Gleiches gilt für Tayfun Korkut. Er war bei Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin jeweils im Frühjahr einer Saison nachverpflichtet worden.

"Feuerwehrtrainer sind verlässlicher"

Was verspricht sich eine Vereinsführung, deren Pläne zu scheitern drohen, von einem späten Trainertausch? "Die Verhaltensmuster sogenannter Feuerwehrtrainer sind verlässlicher. Sie sind, falls in einem Verein Unruhe aufgekommen ist, berechenbarer für das Umfeld", sagt Jörg Schmadtke.

Der Geschäftsführer von Hannover 96 und erfahrene Entscheider weiß: "Der Verblüffende am Phänomen der Feuerwehrtrainer ist: Keiner von ihnen will einer sein."

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Vincent Kompany
Ole Werner
Trainer Niko Kovac
Sebastian Hoeneß
Porträtfoto des Fußballtrainers Kasper Hjulmand.
Baden-Württemberg, Zuzenhausen: Fußball: Bundesliga, Christian Ilzer nimmt an einer Pressekonferenz der TSG 1899 Hoffenheim teil.
Albert Riera wird neuer Trainer von Eintracht Frankfurt
Bremens Trainer Daniel Thioune feuert seine Jungs in der Partie gegen den 1. FC Heidenheim am Spielfeldrand an
DFB-Pokal, 1. FC Köln - Bayern München, 2. Runde: Kölns Trainer Lukas Kwasniok vor dem Spiel.
Julian Schuster
Trainer Steffen Baumgart von Union Berlin
Trainer Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach) beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga.
Merlin Polzin | Trainer Hamburger SV
Dieter Hecking beobachtet das Spiel gegen den 1. FC Union Berlin als Fussballtrainer bei seinem Ex-Klub VfL Bochum
Augsburgs Trainer Manuel Baum betritt vor der Auswärtspartie gegen RB Leipzig die Arena
Alexander Blessin
Urs Fischer
Trainer vom 1. FC Heidenheim: Frank Schmidt.

FC Bayern München

Vincent Kompany (geb. 10.4. 1986 in Uccle, Belgien): Er kam im Sommer 2024 vom FC Burnley zum FC Bayern. Die Münchner verlängerten jüngst seinen Kontrakt vorzeitig bis 2029.

Quelle: afp
Über das Thema berichtete sportstudio.de am 09.03.20226 im Beitrag "HSV versetzt Wolfsburg den nächsten Tiefschlag".
Thema
Sport

Mehr zum Thema Trainer

  1. Eugen Polanski

    Borussia im Abstiegskampf:Warum Trainer Polanski bei Gladbach jetzt liefern muss

    von Stephan Klemm
    mit Video11:13
  2. Energie Cottbus - Bolzplatz

    Sport | Bolzplatz :Wieso Energie Cottbus wieder erfolgreich ist

    Video13:55
  3. Pele Wollitz

    Ex-Bundesligist aus der Lausitz:Warum Energie Cottbus vor der Rückkehr in die 2. Liga steht

    von Ralf Lorenzen
    mit Video13:55
  4. Daniel Thioune spricht auf einer Pressekonferenz anlässlich seiner Vorstellung als neuer Trainer vom Fußball Bundesligist Werder Bremen.

    Ausgerechnet gegen die Bayern:Wie Daniel Thioune Werder wieder auf Kurs bringen will

    von Ralf Lorenzen
    mit Video8:34
  5. Kölns Trainer Lukas Kwasniok im ZDF-Interview

    Kölns Trainer im Interview:Kwasniok: "Jetzt geht's erst richtig los"

    Video4:02
  6. Dieter Hecking

    Nach Fehlstart in der 2. Liga:Bochum trennt sich von Trainer Dieter Hecking

  7. Dieter Hecking

    Bochum-Trainer im sportstudio:Heckings Wunschschlagzeile: "Unabsteigbar"

    von Stephan Klemm
  8. Friedhelm Funkel schaut waehrend des Spiels der 2. Bundesliga zwischen 1. FC Koeln und Hertha BSC Berlin im RheinEnergieStadion am 05. April 2025 in Köln.

    Nachfolger für Trainer Struber:Funkel soll 1. FC Köln zum Aufstieg führen

    mit Video8:27

Bundesliga 25. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights