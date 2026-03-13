Trainer Hecking und Wolfsburg: Was einen Feuerwehrmann ausmacht

Sie sind begehrt und selten. Feuerwehrmänner gelten als Retter in Krisen. Dieter Hecking will aktuell den VfL Wolfsburg vor dem Absturz bewahren. Doch warum soll er das können?

Bei seiner Rückkehr tritt Dieter Hecking betont gelassen auf. "Angst hemmt", sagt jener erfahrene Trainer, der dem VfL Wolfsburg neuen Mut einflößen soll. Im Alter von 61 Jahren wird Hecking nicht mehr als Erfinder des modernen Fußballs, sondern als besonnener Retter in der Not verpflichtet.

Aus Furcht vor dem Abstieg aus der Bundesliga versucht es der VfL Wolfsburg mit dem dritten Chefcoach in dieser Saison - einem sogenannten Feuerwehrmann.

Wer wie Hecking spät in der Saison als Krisenbewältiger geholt wird, soll etwas reparieren. Doch das gelingt nicht immer. Zweitligist Hannover 96 wollte Anfang 2025 den Aufstieg erzwingen und tauschte Stefan Leitl gegen André Breitenreiter aus.

Die Personalrochade endete als Eigentor und erinnert an ein Kuriosum: Manchen Trainern wird zugetraut, Experte für den Aufstieg zu sein. Andere Übungsleiter gelten als Experten für Abstiegskampf.

Kuriose Rückholaktion

Hecking gehört in der Vereinshistorie des VfL Wolfsburg zu den erfolgreichsten Trainern. Doch im Herbst 2016 hatte man ihm in Wolfsburg nicht mehr zugetraut, das Team weiterentwickeln zu können. Und nun: Neun Jahre nach seiner Entlassung wird er dank seiner Ruhe und Erfahrung als der beste Kandidat für die Rettung des VfL präsentiert.

In seiner eigenen Wahrnehmung ist Hecking kein Feuerwehrmann. Und doch passt er perfekt zum Anforderungsprofil. Die Vereinsführung in Wolfsburg hofft, dass Hecking mit einer Mischung aus harter Hand, sozialer Kompetenz und klarer Spielidee eine verunsicherte Mannschaft stärkt.

Sebastian Rudolph, Aufsichtsratsvorsitzender der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, sieht in Hecking die passende Führungskraft im richtigen Moment.

Friedhelm Funkel, der Prototyp des Feuerwehrmannes

Als Prototyp des Feuerwehrmannes im deutschen Profifußball gilt Friedhelm Funkel. Der Name des 72-Jährigen fällt reflexartig, sobald ein Verein in Panik verfällt.

Funkel hat unter anderem schon den MSV Duisburg, den 1. FC Köln und Hansa Rostock vor einem Abstieg bewahrt sowie Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt und Bayer Uerdingen zum Aufstieg verholfen. Er gilt als Meister der klaren Ansprache und eines klaren Plans.

Gute Feuerwehrmänner sind begehrt und selten. Sie lassen sich auf ein gefährliches Spiel ein. Hecking wurde bei seinem Amtsantritt in Wolfsburg gefragt, ob er sich nicht sorge, sein Image zu ramponieren.

Natürlich ist da auch ein gewisses Risiko. „ Dieter Hecking, neuer Trainer des VfL Wolfsburg

Hecking hat verraten, dass sein Telefon zuletzt häufiger geklingelt habe. "Es ist nicht so, dass du darauf lauerst. Aber du weißt, was dich interessiert und wo ein Trainerstuhl wackelt", sagt Hecking.

Zufälle entscheiden über neuen Trainer als Notnagel

Wer als Feuerwehrmann wo gefragt ist, hängt von Verfügbarkeiten und vom Anforderungsprofil ab. Felix Magath etwa, in den vergangenen Jahrzehnten für seinen rigorosen Führungsstil gelobt, kommt derzeit nicht mehr zum Zuge.

Auch Bruno Labbadia wird, weil er gut motivieren kann, weiterhin als potenzieller Notnagel in Deutschland eingestuft. Gleiches gilt für Tayfun Korkut. Er war bei Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin jeweils im Frühjahr einer Saison nachverpflichtet worden.

"Feuerwehrtrainer sind verlässlicher"

Was verspricht sich eine Vereinsführung, deren Pläne zu scheitern drohen, von einem späten Trainertausch? "Die Verhaltensmuster sogenannter Feuerwehrtrainer sind verlässlicher. Sie sind, falls in einem Verein Unruhe aufgekommen ist, berechenbarer für das Umfeld", sagt Jörg Schmadtke.

Der Geschäftsführer von Hannover 96 und erfahrene Entscheider weiß: "Der Verblüffende am Phänomen der Feuerwehrtrainer ist: Keiner von ihnen will einer sein."

