Gladbach im Abstiegskampf: Polanski vor entscheidenden Spielen

Gladbach steckt im Abstiegskampf und muss am Freitag beim FC Bayern antreten. Danach folgen die Partien gegen St. Pauli und in Köln - sie entscheiden über Eugen Polanskis Zukunft.

Trainer Eugen Polanski steckt mit Borussia Mönchengladbach tief im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Quelle: imago

Das Tor zum 1:0 in der letzten Sekunde gegen Union Berlin, erzielt per Elfmeter von Innenverteidiger Kevin Diks, hat eine Welle der Begeisterung und einen gefühlten Dezibel-Rekord im Borussia-Park provoziert.

1:0 war auch das Endergebnis, ein wichtiger Sieg für Borussia Mönchengladbach, den Traditionsverein vom Niederrhein, der sich wieder einmal in großer Abstiegsnot befindet. Doch noch im Kabinengang holte Rouven Schröder die Gewinner zurück in die Realität: "Habt ihr die anderen Ergebnisse gesehen?", fragte der Sportgeschäftsführer.

Siege von Bremen und St. Pauli verschärfen Abstiegskampf

Tatsächlich hatten die gleichzeitigen Siege des FC St. Pauli und von Werder Bremen die Wirkung eines Rückschlags für die glücklichen Gladbacher Gewinner. Der Abstand zu Platz 16 beträgt nun zwar drei und nicht mehr zwei Punkte wie noch in der Woche zuvor. Doch die Sorgen werden dadurch nicht kleiner.

Gegen weitestgehend zurückhaltende und freigiebige Berliner - Chancenverhältnis: 6:0 - fiel vor allem die Ideenarmut der Borussia auf. Ihre Harmlosigkeit und der offensichtliche Druck, der den Spielfluss lähmte. Und am Freitag gastiert diese verunsicherte Mannschaft beim FC Bayern - als großer Außenseiter beim formstarken Rekordmeister.

Tendenz unter Polanski weist nach unten

Trainer Eugen Polanski hatte das Team Mitte September 2025 nach dem dritten Spieltag in desolatem Zustand von Gerardo Seoane übernommen, der nach einem aus Gladbacher Sicht fürchterlichen 0:4 gegen Bremen entlassen worden war.

21 Spiele sind seither vergangen, die Bilanz in dieser Zeit ist eindeutig negativ: Es gab sechs Siege und sechs Unentschieden, aber auch neun Niederlagen unter Polanski.

Trainer Polanski muss Lösungen liefern

Von Polanski werden nun Lösungen erwartet. Aus dem Umfeld des Klubs verlautet, dass er bis zum 21. März und dem Derby in Köln sicher weiter arbeiten könne.

Sehr wichtig für ihn dürfte das Heimspiel gegen St. Pauli am 13. März werden - da ist ein Sieg für Gladbach Pflicht. Daran wird Polanski gemessen.

Kapitän Reitz wirkt überfordert

Ein großer Vorwurf an den Coach betrifft den Rückschritt von Leistungsträgern. Anstelle des verletzten und dem Team sehr fehlenden Mittelstürmers Tim Kleindienst übernahm Mittelfeldspieler Rocco Reitz den Job des Kapitäns.

In der diffizilen Lage wirkt dieses Amt wie eine Last für ihn, seine Zweikampfwerte und seine Passquote sind derzeit schwächer als im Vorjahr.

Honorat im Formtief

Franck Honorat, der wichtige Passgeber von der rechten Seite, fiel zwischenzeitlich verletzt aus, auch deshalb fehlt ihm derzeit die Form des Vorjahres. Da hatte er zum selben Zeitpunkt in 19 Einsätzen vier Tore erzielt und neun vorgelegt.

Aktuell steht er bei 18 Spielen mit null Treffern und fünf Assists. Überhaupt ist das Thema Ungefährlichkeit eines, das schwer wiegt innerhalb des Gladbacher Kaders.

Nur Tabakovic trifft zuverlässig

Der von Hoffenheim ausgeliehene bosnische Stürmer Haris Tabakovic traf bisher elfmal und legte vier Tore auf, das ist ein guter Wert. Problematisch ist jedoch, dass Tabakovic der einzige torgefährliche Spieler im Kader der Borussia ist.

Zweitbester Torschütze ist derzeit der Innenverteidiger Diks mit vier Treffern. Kleindienst, der sich weiter im Aufbau befindet, hat in dieser Saison erst zwei Kurzeinsätze absolviert. Vor allem seine charismatische, mitreißende Art fehlt dem Team derzeit sehr.

Am Freitag zu Gast beim FC Bayern

Gegen Union brachte Polanski den 17-jährigen Wael Mohya erstmals von Anfang an, der Mittelfeldspieler gilt als einer der Bausteine einer Gladbacher Zukunftself. Doch vorerst beschäftigt den Klub die Gegenwart, der Abstiegskampf und die Reise nach München am Freitag.

