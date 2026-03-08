VfL Wolfsburg: Bauer und Christiansen müssen gehen

Der VfL Wolfsburg reagiert auf die sportliche Krise: Trainer Daniel Bauer und Geschäftsführer Peter Christiansen müssen gehen. Dieter Hecking soll als Trainer übernehmen.

Trainer Daniel Bauer (l.) und Geschäftsführer Peter Christiansen müssen ihre Posten räumen. Quelle: Imago

Der kriselnde Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich von Trainer Daniel Bauer und Geschäftsführer Peter Christiansen getrennt. Zuerst berichtete der "kicker" am Tag nach der 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen den Hamburger SV am Samstag.

Als Nachfolger für Bauer soll Medienberichten zufolge Ex-Coach Dieter Hecking bereitstehen, der VfL kündigte eine zeitnahe Bekanntgabe an. Unter dem vorherigen U19-Trainer Bauer, der erst im November das Amt von Paul Simonis übernommen hatte, kassierten die Wölfe in 15 Spielen neun Niederlagen. Seit acht Partien wartet der VfL auf einen Sieg, es ist die schlechteste Saison in der Vereinsgeschichte seit dem Aufstieg 1997.

Erstmaliger Abstieg droht

Als Tabellen-17. droht der erstmalige Abstieg aus der Bundesliga. Und die Nerven bei den Niedersachsen liegen blank. Am Samstag entlud sich der Frust der Fans in Gesängen ("Wir haben die Schnauze voll") und im Zünden von Pyrotechnik. Auch die Mannschaft wurde beschimpft. Kapitän Maximilian Arnold sprach von "Frustration pur".

Bauer hatte bereits nach der 0:4-Niederlage beim VfB Stuttgart in der Vorwoche von internen Schwierigkeiten gesprochen. "Fakt ist, dass wir viele Strukturen ändern müssen, dass die Atmosphäre, die Kultur innerhalb des Klubs aktuell auch nicht bundesligatauglich ist", hatte der Coach erklärt. Dies wirkt sich nun offenbar auch auf den Job von Christiansen aus, der sein Amt im Sommer 2024 beim VfL übernommen hatte.

Trainerroutinier Hecking soll VfL retten

Hecking arbeitete bereits von 2013 bis 2016 in Wolfsburg. Unter dem Trainerroutinier gewannen die Wolfsburger den DFB-Pokal und Supercup. Im September des vergangenen Jahres war Hecking beim Zweitligisten VfL Bochum entlassen worden.

Auch beim Revierklub war der 61-Jährige als "Feuerwehrmann" installiert worden, den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffte Hecking allerdings nicht.

