Wolfsburg steckt nach dem 1:2 gegen den Hamburger SV immer tiefer im Abstiegskampf. VfL-Trainer Daniel Bauer steht wohl vor dem Aus. Der HSV setzt sich vom Tabellenkeller ab.

Wolfsburgs Trainer Daniel Bauer muss nach der Niederlage gegen den HSV um seinen Job bangen. Quelle: IMAGO / osnapix

Trainer Daniel Bauer steht nach dem nächsten Rückschlag mit dem VfL Wolfsburg wohl vor dem Aus. Gegen den Hamburger SV verlor der kriselnde Fußball-Bundesligist trotz Führung mit 1:2 (1:1). Während der VfL weiterhin auf Abstiegsrang 17 feststeckt, muss Bauer nach nur knapp vier Monaten im Amt die Ablösung fürchten. Der HSV machte mit dem Sieg in Wolfsburg dagegen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt und stand am Samstag mit 29 Punkten auf Platz zehn.

Hamburgs Luka Vuskovic (33./Foulelfmeter nach Videobeweis) und Jean-Luc Dompé (58./Foulelfmeter) brachten Wolfsburg die nächste Pleite bei, für den VfL traf Christian Eriksen (22./Foulelfmeter). Wolfsburg steht nun bei nur einem Sieg aus den vergangenen elf Partien und zittert vor dem ersten Abstieg seiner Bundesliga-Geschichte.

Wolfsburg startet gut in die Partie

Es sei kein Endspiel für ihn, sondern ein "Sechs-Punkte-Spiel" für den Verein, hatte Bauer im Vorfeld gesagt, ehe er die VfL-Fans zur tatkräftigen Unterstützung animierte, um den HSV-Anhängern Paroli zu bieten. In der Volkswagen Arena am Samstag belegten die Hamburger Fans tatsächlich weit mehr als die 3.000 Auswärtsplätze, schon vor Anpfiff machten beide Kurven ordentlich Stimmung.

Davon ließen sich die Gastgeber zu Beginn tragen. Bauers neu formierte Fünferkette verteidigte die Hamburger Bemühungen in der Anfangsphase gut weg, selbst setzte der VfL immer wieder Nadelstiche. Dzenan Pejcinovic (14.) prüfte Torwart Daniel Heuer Fernandes, den Abpraller konnte Jesper Lindström nicht verwerten.

Die Wolfsburger setzten nun nach. Jan Bürger prüfte Heuer Fernandes aus der Ferne, ehe Hamburgs Daniel Elfadli bei einem Klärungsversuch Yannick Gerhardt am Kopf traf. Den fälligen Elfmeter verwandelte Eriksen sicher.

Dompés Elfmeter entscheidet das Spiel

Und der nächste sollte in einer intensiven Bundesliga-Partie bald folgen. Schiedsrichter Florian Exner entschied nach Ansicht der Videobilder auf Strafstoß, nachdem Wolfsburgs Moritz Jenz Vuskovic bei einem Freistoß gefoult hatte. Der Kroate trat selbst zum Elfmeter an und profitierte davon, dass Keeper Kamil Grabara den Ball durch die Hände rutschen ließ.

Unmittelbar nach der Halbzeit verhinderte Heuer Fernandes (47.) im Getümmel im Strafraum die Wolfsburger Führung. In einem zähen Spiel taten sich beide Mannschaften nun schwer. Wolfsburgs Winter-Neuzugang Jonas Adjetey brachte jedoch sein Team bei seinem Startelfdebüt ins Hintertreffen, indem er Vuskovic im Strafraum klar und deutlich festhielt. Dompé versenkte den dritten Strafstoß der Partie eiskalt. Wolfsburg hatte keine Antwort mehr.

Platzverweis für Müller nach Schlusspfiff

Nach dem Schlusspfiff gab es Tumulte zwischen den Spielern auf dem Rasen, der Wolfsburger Ersatztorwart Marius Müller sah die Rote Karte (90.+9). Im Wolfsburger Fanblock wurde Pyrotechnik gezündet.

