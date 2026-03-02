VfL Wolfsburg in der Krise: Kommt Trainer Hecking als Retter?

Wölfe auf Abstiegsplatz:VfL Wolfsburg in der Krise: Hecking als Retter?
Der VfL Wolfsburg befindet sich in der größten Krise seiner Vereinsgeschichte. Nun wird der frühere Erfolgscoach Dieter Hecking als Retter bei den Wölfen gehandelt.
Mit der 0:4-Klatsche beim VfB Stuttgart ist der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga auf einen Abstiegsplatz gestürzt und befindet sich in der größten Krise seiner Klubgeschichte.
Trainer: "Anderes Mindset" in gesamter Struktur nötig
Angesichts der dramatischen Lage wählen einige Protagonisten drastische Worte. Trainer Daniel Bauer sagt nach der Klatsche beim VfB:
Man müsse "ein anderes Mindset in der gesamten Struktur reinbekommen", betonte Bauer.
Zuvor hatte schon Yannick Gerhardt, der seit zehn Jahren beim VfL unter Vertrag steht, ein düsteres Bild gezeichnet und "sehr komplexe" interne Probleme aufgezeigt.
Sogar Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen hatte vergangene Woche Baustellen im Klub eingeräumt: "Wir können nicht sagen, dass die Dinge an Daniel Bauer liegen. Es ist der ganze Verein."
Bericht: Ablösung von Bauer möglich
Dennoch gibt es laut "kicker" angesichts der prekären Lage nach sieben Spielen ohne Sieg "ernsthafte Überlegungen" beim VfL, ein zweites Mal in dieser Saison den Trainer zu wechseln.
Ex-Erfolgscoach Dieter Hecking könnte die Aufgabe übertragen bekommen, hieß es. Der 61-Jährige arbeitete von 2013 bis 2016 schon einmal in Wolfsburg und gewann in dieser Zeit mit dem Klub den DFB-Pokal und den Supercup. Im September war Hecking beim Zweitligisten VfL Bochum entlassen worden.
Nordduell am Samstag gegen den HSV
Wie ernst die Lage ist, unterstrich auch die Tatsache, dass nach der Stuttgart-Pleite sogar VW-Konzernchef Oliver Blume in der Kabine des VfL auftauchte. Am Abend soll es zudem noch eine Krisensitzung gegeben haben. Bauer hatte in Wolfsburg erst im November das Amt von Paul Simonis übernommen. In bisher 14 Spielen unter seiner Regie gab es acht Niederlagen.
Am Samstag empfängt der VfL im Nordduell den Hamburger SV.
