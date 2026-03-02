VfL Wolfsburg in der Krise: Kommt Trainer Hecking als Retter?

Der VfL Wolfsburg befindet sich in der größten Krise seiner Vereinsgeschichte. Nun wird der frühere Erfolgscoach Dieter Hecking als Retter bei den Wölfen gehandelt.

Stuttgart fährt einen lockeren Sieg gegen harmlose Wolfsburger ein. Dem VfB genügt eine starke erste Halbzeit. Der VfL steht nach der Niederlage auf einem direkten Abstiegsplatz. 02.03.2026 | 7:52 min

Mit der 0:4-Klatsche beim VfB Stuttgart ist der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga auf einen Abstiegsplatz gestürzt und befindet sich in der größten Krise seiner Klubgeschichte.

Trainer: "Anderes Mindset" in gesamter Struktur nötig

Angesichts der dramatischen Lage wählen einige Protagonisten drastische Worte. Trainer Daniel Bauer sagt nach der Klatsche beim VfB:

Fakt ist, dass wir viele Strukturen ändern müssen, dass die Atmosphäre, die Kultur innerhalb des Klubs aktuell auch nicht bundesligatauglich sind. „ Daniel Bauer, Trainer VfL Wolfsburg

Man müsse "ein anderes Mindset in der gesamten Struktur reinbekommen", betonte Bauer.

Zuvor hatte schon Yannick Gerhardt, der seit zehn Jahren beim VfL unter Vertrag steht, ein düsteres Bild gezeichnet und "sehr komplexe" interne Probleme aufgezeigt.

Der Verein sieht gerade nicht gut aus, er ist nicht gesund. „ Yannick Gerhardt, VfL Wolfsburg

Sogar Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen hatte vergangene Woche Baustellen im Klub eingeräumt: "Wir können nicht sagen, dass die Dinge an Daniel Bauer liegen. Es ist der ganze Verein."

Zweimal geführt und doch wieder verloren: Die Krise beim VfL Wolfsburg spitzt sich immer weiter zu. Beim 2:3 gegen Augsburg erzielen die Gäste in der Nachspielzeit das Siegtor. 23.02.2026 | 8:24 min

Bericht: Ablösung von Bauer möglich

Dennoch gibt es laut "kicker" angesichts der prekären Lage nach sieben Spielen ohne Sieg "ernsthafte Überlegungen" beim VfL, ein zweites Mal in dieser Saison den Trainer zu wechseln.

Ex-Erfolgscoach Dieter Hecking könnte die Aufgabe übertragen bekommen, hieß es. Der 61-Jährige arbeitete von 2013 bis 2016 schon einmal in Wolfsburg und gewann in dieser Zeit mit dem Klub den DFB-Pokal und den Supercup. Im September war Hecking beim Zweitligisten VfL Bochum entlassen worden.

Keine Tore, keine Siege, Abstiegsplatz: Der vierfache Meister Werder Bremen taumelt erneut in Richtung 2. Liga. Wie konnte es soweit kommen? Und ist die Krise an der Weser sogar hausgemacht? 26.02.2026 | 16:23 min

Nordduell am Samstag gegen den HSV

Wie ernst die Lage ist, unterstrich auch die Tatsache, dass nach der Stuttgart-Pleite sogar VW-Konzernchef Oliver Blume in der Kabine des VfL auftauchte. Am Abend soll es zudem noch eine Krisensitzung gegeben haben. Bauer hatte in Wolfsburg erst im November das Amt von Paul Simonis übernommen. In bisher 14 Spielen unter seiner Regie gab es acht Niederlagen.

Am Samstag empfängt der VfL im Nordduell den Hamburger SV.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: SID, dpa