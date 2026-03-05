Ex-Bundesligist aus der Lausitz:Warum Energie Cottbus vor der Rückkehr in die 2. Liga steht
von Ralf Lorenzen
|
Nach schweren Jahren steht der FC Energie Cottbus vor der Rückkehr in die 2. Liga. Eine besondere Rolle beim früheren Bundesligisten spielen Trainer Wollitz und die Fans.
Es gibt so manchen Fußballklub in unterklassigen Ligen, dessen Fans immer noch in Erinnerungen an große Zeiten schwelgen. Bei Energie Cottbus, dem aktuellen Drittligisten aus der Lausitz, sind das die Jahre zwischen 2000 und 2009, als der Klub für mehrere Spielzeiten in der Bundesliga spielte.
Cottbus durch Fußball auf Landkarte gesetzt
"Was damals geleistet wurde, ist außergewöhnlich", sagt Claus-Dieter "Pele" Wollitz, der heutige Trainer und Sportdirektor des Klubs, in der Sendung Bolzplatz. "Das kann man in Worten gar nicht fassen. Das ist sensationell und fantastisch."
Viele Menschen im Rest der Republik hätten vorher gar nicht gewusst, wo Cottbus auf der Landkarte liegt, sagt Cottbus-Anhängerin Christin Brauer im Bolzplatz.
Insgesamt sechs Spielzeiten in der Fußball-Bundesliga
Unterbrochen von zunächst wieder drei Jahren in der 2. Liga hielt sich der FC Energie insgesamt sechs Spielzeiten im Fußball-Oberhaus und stellte dabei am 6. April 2001 auch einen ungewöhnlichen Rekord auf.
Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte lief Cottbus mit einer Startelf auf, ohne einen einzigen deutschen Spieler. Die erste Saison in der Bundesliga beendeten Trainer Eduard Geyer und der Verein schließlich auf Rang 14.
Energie-Fans auch in der Regionalliga dabei
Nach dem zweiten Abstieg aus der obersten Spielklasse in der Saison 2008/09 stürzte Energie nach und nach ab und landete vorübergehend sogar in der Regionalliga. Doch auch in den schweren Jahren konnte sich der Klub auf seine Fans verlassen.
Als er in der Saison 2023/24 wieder in die 3. Liga aufstieg, kamen im Schnitt 8.000 Zuschauer zu den Heimspielen, einsame Spitze in der Regionalliga Nordost.
Pele Wollitz - Trainer und Energiebündel
Dieser Klub könne "in schwierigen Phasen extremen Zusammenhalt entwickeln. Das sind Attribute, die gerade in dieser Liga, gerade mit unseren Möglichkeiten sehr wichtig sind", sagt Wollitz, der bereits zum dritten Mal Trainer in Cottbus ist.
Mit diesen Attributen klopft Energie nun wieder ans Tor der 2. Liga, liegt in Liga drei aktuell auf einem direkten Aufstiegsplatz. Neben den Fans und Torjäger Tolcay Ciğerci kann der Klub dabei vor allem auf Wollitz selbst als Energiespender bauen.
Ärger wegen verzögerter Fördermittel
"Er ist ein Menschenfänger, polarisiert auf jeden Fall, hat immer zu allem eine Meinung", sagt der gebürtige Cottbuser und Ex-Energie-Spieler Torsten Mattuschka über Wollitz. "Damit kann nicht jeder umgehen, er spricht auch unangenehme Dinge an, intern, aber auch nach außen."
So wie kürzlich, als sich Wollitz auf einer Pressekonferenz darüber echauffierte, dass zugesagte Fördermittel in Höhe von zwei Millionen Euro für die Modernisierung des Stadions immer noch nicht den Weg durch die Bürokratie gefunden hätten.
Aufstieg wäre wichtig für den gesamten Ost-Fußball
Zweite Liga - dieses Ziel elektrisiert gerade die ganze Region. "Zweitligist, das ist ja was, das macht was mit den Menschen. Anerkennung brauchen wir alle und Fußball ist da ein großer Multiplikator", findet Mattuschka und Energie-Fan Brauer ergänzt. "Der Altmarkt wäre voll, komplette Ekstase und Euphorie."
Für Wollitz wäre ein Cottbuser Aufstieg aber nicht nur für die Lausitz ein Gewinn, sondern für den gesamten Fußball im Osten, der mit Blick auf den Aufstieg aus der Regionalliga ohnehin im Nachteil sei. "In der 3. Liga sind zu wenig Ost-Klubs. Ich denke, dass das mehr werden sollten", sagt Wollitz.
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio in dem Beitrag: "Bolzplatz: "Warum Energie Cottbus wieder erfolgreich ist" am 05.03.2026 um 17:00 Uhr.