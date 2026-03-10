Champions League: Was die Bayern bei Bergamos "La Dea" erwartet

Der FC Bayern wird von Atalanta in Bergamos pittoresker Kulisse gefordert. Die Münchner sind gewarnt, nicht nur wegen Borussia Dortmunds 1:4-Niederlage bei "La Dea".

Bayerns Trainer Vincent Kompany weist seinen Spielern die Richtung. Quelle: IMAGO / Philippe Ruiz

Das Stracciatella-Eis wurde in Bergamo erfunden, und auch sonst hat die 120.000-Einwohner-Stadt in der Lombardei einige Verlockungen zu bieten. Malerisch auf einer Anhöhe gelegen ist die pittoreske Città Alta, die Oberstadt mit ihren Türmen.

Von hier aus kann man den Blick schweifen lassen bis weit in die Poebene oder zu den Alpen, die sich gleich hinter den historischen Bauten erheben.

Doch "La Dea", wie Atalanta nach einer Göttin aus der griechischen Mythologie genannt wird, meint es mit ihren Gästen zuweilen nicht gut. Kürzlich schickte sie in der Serie A Italiens Meister SSC Neapel mit einem 2:1 heim und in der Champions League Borussia Dortmund gar mit einem 4:1.

Die Bayern gehen als Favorit ins Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo. Aber Achtung: Der italienische Klub hat im Playoff den BVB bezwungen. 09.03.2026 | 0:37 min

Dortmund gibt Erfahrungen an die Bayern weiter

Vor allem die Niederlage des BVB samt Aus in den Playoffs zum nun anstehenden Achtelfinale kommt für den FC Bayern als Warnung daher. Zusätzlich wurden die Münchner vor dem Hinspiel am Dienstag, 21 Uhr (Zusammenfassung am Mittwoch ab 23 Uhr im ZDF), von den Dortmundern auch persönlich auf die knifflige Aufgabe hingewiesen.

Sie hätten ihnen berichtet, "dass der Platz dort relativ schlecht ist", erzählte Joshua Kimmich nach dem jüngsten Klassiker. Zudem sei die Atmosphäre in dem nur knapp 25.000 Zuschauer fassenden Stadion den Dortmundern zufolge "sehr, sehr heiß".

Für Borussia Dortmund ist die Champions-League-Saison beendet. Der BVB unterlag Atalanta Bergamo im Playoff-Rückspiel mit 1:4, das 2:0 aus der ersten Partie war zu wenig. 25.02.2026 | 2:59 min

Beide Mannschaften agieren gerne forsch

Kimmich stellt sich auf einen "unangenehmen Gegner" ein. Am Auftrag für den FC Bayern ändert das aber nichts, auch wegen der eigenen Titelambitionen.

Wir müssen weiterkommen. „ Joshua Kimmich, Kapitän FC Bayern

Den Bayern geht es nun zunächst um eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel am 18. März in München. Interessant könnte der Vergleich auch deshalb werden, weil beide Mannschaften gerne forsch agieren.

Bayern-Trainer Kompany: "Die spielen fast wie keiner"

"Die haben eine ganz besondere Art von Fußball. Die spielen fast wie keiner", sagt Bayern-Trainer Vincent Kompany über die Gastgeber. Besonders fürs Pressing ist Atalanta bekannt und für ihr teils hohes Risiko. 2024 gewann Bergamo sogar die Europa League - durch ein 3:0 im Finale gegen Leverkusen.

Kompany spricht von einer "guten Herausforderung" für seine Mannschaft, in der Jonas Urbig nach Manuel Neuers erneutem Faserriss im Tor stehen wird. Bergamos Anfälligkeit für Gegentore ist die Kehrseite des mutigen Stils. Für die Münchner Offensive mit den schnellen Flügelspielern Michael Olise und Luis Díaz könnten sich einige Gelegenheiten ergeben.

Ex-Bayern-Profi Toni Kroos warnt vor Standards

Schon vor ein paar Tagen hatte Toni Kroos, Ex-Profi des FC Bayern und von Real Madrid, eine Warnung an die Münchner gerichtet. Sie müssten in der Champions League von nun an besonders aufpassen und dürften nicht wieder in ihre zeitweilige Schwäche beim Verteidigen von Standards verfallen.

Der FC Bayern hat gegen den alten Rivalen Borussia Mönchengladbach auch ohne zahlreiche Stammspieler einen klaren Sieg eingefahren. Am Ende hieß es 4:0 für die Münchner. 09.03.2026 | 9:28 min

Bisher kamen die Gegner in dieser Saison gegen die Bayern zu 15 Toren nach ruhenden Bällen. Zuletzt gelang das Dortmund beim 3:2 der Münchner und am Freitag Mönchengladbach beim 4:1 der Bayern. Beide Borussias waren jeweils einmal nach Freistößen erfolgreich.

Bayern vertraut auf Kompanys konstruktiven Stil

"Bayern bekommt sehr viele Gegentore nach Standards. Es ist ungewöhnlich viel und kann dir eine eigentlich gute Saison schnell beenden", sagte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen". Allerdings kassierten die Bayern den Großteil dieser Gegentore im Herbst.

Die fünf Kilometer lange Stadtmauer von Bergamos Città Alta werden sie sich ohnehin kaum zum Vorbild nehmen. Die Bayern vertrauen auf Kompanys konstruktiven Stil. Sie wollen vor allem Tore schießen statt sie vornehmlich zu verhindern. Es könnte also ein attraktiver Vergleich werden in Bergamos pittoresker Kulisse. Und vielleicht darf es im Erfolgsfall auch mal eine Kugel Stracciatella-Eis sein.

