Fußball im Ramadan: Hunger macht erfinderisch

Als praktizierender Muslim vom Ramadan betroffen: Lamine Yamal vom FC Barcelona. Quelle: Imago

Es war schon eine lustige Szene beim Match des FC Nantes gegen Le Havre. Anthony Lopes, routinierter Torwart der Gastgeber, ging im zweiten Durchgang des Fußballspiels plötzlich zu Boden, schien sich wehgetan zu haben. Aber keiner seiner Teamkollegen eilte herbei, um sich nach ihm zu erkundigen. Sehr untypisch.

Ramadan noch bis Mitte März

Des Rätsels Lösung: Gerade war es dunkel geworden. Bei Lopes' Schwächeanfall handelte es sich um eine abgesprochene Aktion, um seinen muslimischen Teamkollegen eine Essenspause zu ermöglichen.

Seit dem 18. Februar und noch bis zum 19. März läuft der Ramadan. Volljährige Muslime sind angehalten, jeden Tag bis zum Einbruch der Dunkelheit zu fasten. In Europa geht derzeit ab etwa 18 Uhr die Sonne unter - oft mitten in laufenden Partien.

Die Bundesliga unterbricht seit 2022

Die meisten Ligen des Kontinents - die Bundesliga seit 2022 - und die internationalen UEFA-Wettbewerbe haben für den Ramadan daher eine Unterbrechungspraxis etabliert. Auf Wunsch hält der Schiedsrichter das Match bei einem "toten Ball" für ein bis zwei Minuten an, ähnlich wie bei den "cooling breaks" (Abkühlpausen) im Sommer. So erlaubt der Unparteiische die schnelle Aufnahme von Getränken und Nahrung, etwa durch Energiegels.

Die französische Ligue 1 schließt sich trotz ihres hohen Anteils muslimischer Profis dieser Gepflogenheit jedoch nicht an. Stattdessen sind die Schiedsrichter explizit angewiesen, solche Pausen nicht zu gestatten.

Frankreich beruft sich auf den Laizismus

Der Grund liegt im Laizismus der Republik, der die Religion strikt zur Privatsache erklärt. In Frankreich sind Kreuze oder Halbmonde, aber auch religiös konnotierte Kleidung in vielen öffentlichen Bereichen verboten. Besonders an den Schulen ist das ein bekanntes Dauerstreitthema. Doch auch viele Sportverbände untersagen etwa ihren Athletinnen das Tragen von Kopftüchern in Training und Wettbewerb.

Religion und Identität: oft keine leichte Angelegenheit im heutigen Europa. Auch in der Premier League kam es zuletzt zu Spannungen. Bei der Partie Leeds United gegen Manchester City pfiff ein Teil der Heimfans, als die Partie in der 13. Minute zugunsten der muslimischen Profis, allesamt im Trikot der Gäste, unterbrochen wurde.

England hat ein formales Protokoll

Dabei wurden die Zuschauer auf der Anzeigetafel über den Grund des Spielstopps informiert. England war 2021 Vorreiter bei der Einführung der Essenspause im Fußball. Seither gilt ein vorgeschriebenes Protokoll für Ramadan-Unterbrechungen.

"Enttäuschend" nannte Leeds' Co-Trainer Edmund Riemer, der seinen gesperrten Chef Daniel Farke vertrat, die Buhrufe von den Rängen: "Das müssen wir nächstes Mal besser machen." Gästecoach Pep Guardiola appellierte an die Fans:

Respektiert Religion und Diversität. „ ManCity-Trainer Pep Guardiola

Anpfiff zur ungünstigsten Stunde

Eine kleinere Polemik gab es auch in Spanien - aber nur wegen der Anstoßzeiten. Just während des Ramadans wurden die Spiele des FC Barcelona immer auf 16:15 Uhr terminiert, eine ungünstige Stunde für Muslime, weil sie die komplette Partie nüchtern bestreiten müssen. Barças größter Star ist praktizierender Muslim: Lamine Yamal.

Bisher hat sich der 18-Jährige allerdings nichts anmerken lassen. Gegen Villarreal gelang ihm am vergangenen Samstag vielmehr der erste Hattrick seiner Karriere. An diesem Wochenende nun wurde die Partie bei Athletic Bilbao vom Sonntagnachmittag auf Samstag um 21 Uhr vorverlegt, weil die UEFA Barças Champions-League-Partie bei Newcastle United für den Dienstag ansetzte.

Tablette gegen Dehydrierung

Gut für Lamine Yamal, der dann gegessen haben wird. Ohnehin wird er aber wie alle Spieler von Spitzenklubs mit einem spezifischen Ernährungsplan durch die Fastenzeit begleitet.

Wie er selbst berichtete, steht er etwa um vier Uhr morgens zum Essen auf und nimmt dazu auch eine spezielle Tablette gegen Dehydrierung ein. Diese bringt ihn dann durch den Tag mit Training - und gegebenenfalls auch einem Match.

