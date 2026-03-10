Atalanta Bergamo ist schlecht in die Saison gestartet - spielte zuletzt aber gegen den BVB groß auf. Was ist gegen den FC Bayern im Achtelfinale der Champions League drin?

Kann gegen den FC Bayern den Unterschied machen: Gianluca Scamacca (Mitte). Quelle: Imago

Deutsche Gegner liegen Atalanta Bergamo. Eintracht Frankfurt kassierte in der Ligaphase der laufenden Champions-League-Saison eine 0:3-Heimklatsche. Borussia Dortmund gewann das Playoff-Hinspiel mit 2:0, schied aber nach einem 1:4 im Rückmatch Ende Februar aus. Und 2024 besiegte Atalanta den bis dahin ungeschlagenen Deutschen Meister Bayer Leverkusen. Das 3:0 im Europa-League-Finale ist der größte Erfolg in der bald 119-jährigen Klubhistorie.

Die Bayern gehen als Favorit ins Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo. Aber Achtung: Der italienische Klub hat im Playoff den BVB bezwungen. 09.03.2026 | 0:37 min

Muss sich der FC Bayern München vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta am Dienstag um 21 Uhr (Zusammenfassung am Mittwoch ab 23 Uhr im ZDF) also warm anziehen? Patrick Iannarelli hat seine Zweifel. Seit 2019 begleitet der Reporter des "Corriere dello Sport" Bergamos Aufstieg vom einstigen Fahrstuhlklub zum Champions-League-Teilnehmer, Europapokalsieger und Pokalfinalisten.

"Dortmund ist stark, aber nicht mehr das große Dortmund vergangener Jahre", ordnet der 37-Jährige im ZDF-Gespräch ein:

Bayern hat eines der stärksten Teams Europas und der Welt. Sobald du einen Fehler machst, treffen sie. „ Patrick Iannarelli

Für Borussia Dortmund ist die Champions-League-Saison beendet. Der BVB unterlag Atalanta Bergamo im Playoff-Rückspiel mit 1:4, das 2:0 aus der ersten Partie war zu wenig. 25.02.2026 | 2:59 min

Atalanta kann auch gegen den FC Bayern überraschen

Eine Überraschung schließt Iannarelli nicht aus. Dafür müsse beim Siebten der Serie A aber alles passen - so wie im Heimspiel gegen den BVB. "Da wurde das Team vom Enthusiasmus getragen. Du schießt das erste Tor, siehst, dass Dortmund leidet", beschreibt Iannarelli das Momentum der "europäischen Nächte", an dem die Norditaliener "Gefallen gefunden" hätten: "Sie haben erfahrene, aber unterschätzte Spieler wie Davide Zappacosta oder Marten de Roon, die dank der Ära Gasperini wissen, wie man Spiele auf diesem Niveau bestreitet."

Doch mit Spielgestalter Charles de Ketelaere, Sturm-Allrounder Giacomo Raspadori und Box-to-Box-Player Éderson seien drei Leistungsträger zurzeit verletzt, erklärt Iannarelli. Auch sonst sieht Iannarelli einen "sehr großen" Qualitätsunterschied zum deutschen Rekordmeister.

"Vielleicht wäre es anders, wenn das Rückspiel wieder in Bergamo wäre", meint der Journalist:

So ist Bayern für mich der klare Favorit. Aber Atalanta muss es versuchen und darf nie nachlassen, auch nicht für zehn Minuten. „ Patrick Iannarelli

Dortmund fährt gegen Atalanta Bergamo einen verdienten Sieg ein. Mit einer konzentrierten und dominanten Leistung schafft sich der BVB eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. 18.02.2026 | 2:59 min

Trainerwechsel bei Atalanta: Palladino folgt auf Gasperini-Ära

Hoffnung macht Iannarelli, dass La Dea ("Die Göttin") das Beben nach dem großen Beben auf der Trainerbank überwunden hat. Im Sommer wechselte Erfolgscoach Gian Piero Gasperini nach neun Jahren zur AS Rom. Auf ihn folgte Ivan Juric, der vielen als Ziehsohn seines Vorgängers galt. Diesem Ruf wurde der Kroate nie gerecht: Nach elf Spieltagen - Bergamo lag in der Serie A auf Rang 13 - trennten sich die Wege.

Mit Raffaele Palladino heuerte ein Trainertalent an, dem Iannarelli mehr Parallelen zu Gasperini zuschreibt. Palladino selbst nennt den 68-Jährigen einen "Lehrmeister". Ein Zufall? Nein. Als Aktiver - der technisch versierte Offensivmann brachte es auf drei Länderspiele, verkam jedoch zum ewigen Talent - spielte der heute 41-Jährige in Genua unter dem Vater der erfolgreichsten Atalanta-Jahre.

Der FC Bayern löst seine Pflichtaufgabe beim FC Pafos souverän. Das 5:1 auf Zypern ist der neunte Sieg im neunten Pflichtspiel dieser Saison. 01.10.2025 | 2:59 min

Diese Ära ist für Iannarelli noch nicht vorbei. "Palladino zeigt sich gut vorbereitet und ist wie Gasperini sofort in die Herzen der Spieler eingedrungen", weiß er: "Wenn sie ihm die Zeit geben, kann das etwas Gutes werden."

Scamacca und Samardzic sollen Atalanta gegen Bayern tragen

Ob die Duelle mit dem FC Bayern für Italiens letzten Vertreter in der Königsklasse zu früh kommen, macht Iannarelli derweil auch von zwei Namen abhängig. Gianluca Scamacca ("Ein Stürmer alter Schule") läuft mit 27 Jahren zu Bestform auf. Der Torjäger sorgte am Samstag per Doppelpack für das 2:2 gegen Udinese und traf gegen Dortmund zum 1:0.

Der gebürtige Berliner Lazar Samardzic verwandelte gegen den BVB den entscheidenden Strafstoß in der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand. "Er muss noch konstanter werden und etwas mehr an sich glauben", sagt Iannarelli über das Ex-Hertha-Talent: "Dann kann er den Unterschied machen - auch gegen Bayern."



