Bundesliga: FC Bayern lässt gegen Gladbach nichts anbrennen

Der FC Bayern hat sich gegen Mönchengladbach keine Blöße gegeben. Die Münchner siegten zum Auftakt des 25. Bundesliga-Spieltags 4:1, allerdings musste Keeper Neuer verletzt raus.

Luis Diaz erzielt das 1:0 für den FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Quelle: IMAGO / MIS

Der FC Bayern zieht an der Spitze der Fußball-Bundesliga weiter einsam seine Kreise. Gegen Borussia Mönchengladbach setzten sich die Münchner zum Auftakt des 25. Spieltags auf eigenem Geläuf unangefochten mit 4:1 (2:0) durch. Keeper Manuel Neuer blieb zur Pause in der Kabine und wurde durch Jonas Urbig ersetzt. Neuer war gerade erst aus einer Verletzungspause zurückgekehrt.

Es sei erneut "die Wade", berichtete Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach der Partie. Man hoffe nicht, dass es schlimmer ist. "Aber ich kann es nicht sagen. Ich habe kein frisches Update. Vielleicht ist es auch nur eine Verhärtung."

Rot für Gladbachs Reitz

Auch Gladbach kam nicht ohne personelle Verluste durch die Partie: Kapitän Rocco Reitz sah nach einer Notbremse die Rote Karte, als er Nicolas Jackson mit unlauteren Mitteln am Abschluss zu hindern versuchte (55.).

In der ausverkauften Münchner Arena trafen Luis Diaz (33.) und Konrad Laimer (45.+1) vor dem Seitenwechsel. Im zweiten Durchgang erhöhten Jamal Musiala (57., Foulelfmeter) und Jackson (79.). Gladbachs 17-jähriges Eigengewächs Wael Mohya gelang der Ehrentreffer, zugleich sein Premierentor in der Bundesliga (89.).

Der FC Bayern gewinnt das rasante Spitzenspiel in Dortmund. Joshua Kimmich trifft volley zum knappen Erfolg des Tabellenführers. BVB-Kapitän Emre Can verletzt sich schwer am Knie. 02.03.2026 | 15:00 min

Bayern auch ohne Kane mühelos

Bayerns Topstürmer Harry Kane, der wegen eines Schlags auf die Wade erstmals in dieser Saison ausfiel, soll beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag wieder dabei sein. Am Freitag übernahm Jackson die Position im Sturmzentrum. Der Senegalese war einer von sieben Neuen in der Münchner Startelf, Stammkräfte wie Michael Olise oder Serge Gnabry wurden geschont.

Dem Spiel der Bayern tat das aber keinen großen Abbruch. Die Münchner dominierten wie gewohnt mit viel Ballbesitz und effizientem Pressing, einzig die klaren Torchancen fehlten zunächst. Auf der Gegenseite hatte Neuer, der nach drei Wochen Pause zurück im Tor war, dagegen nach nicht einmal zwei Minuten erstmals eingreifen müssen.

Fohlen starten mutig

Überhaupt agierte Gladbach in der Anfangsphase mutig, ließ sich unter dem zunehmenden Druck der Bayern aber immer weiter zurückfallen - bis es zum Unausweichlichen kam. Leon Goretzka chippte den Ball perfekt in den Lauf von Díaz, der per Direktabnahme traf. Die Bayern blieben danach am Drücker. Jackson (36., 44.) vergab zunächst zweimal aus aussichtsreicher Position, Laimer machte es besser: Der Österreicher vollendete einen herausragenden Konter.

Mönchengladbach kann doch noch gewinnen. Nach zuletzt sieben sieglosen Spielen in Folge setzt sich die Borussia durch einen späten Treffer knapp gegen Union Berlin durch. 02.03.2026 | 11:13 min

Auch die Auswechslung von Neuer hemmte die Bayern nicht. Jackson wurde im Strafraum von Reitz gehalten, Musiala sorgte aus elf Metern für die Entscheidung. Für den 23-Jährigen war es der erste Bundesliga-Treffer seit mehr als elf Monaten. Danach traf auch noch Jackson.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr auf sportstudio.de.

Quelle: ZDF, dpa, SID