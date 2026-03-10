Champions League: Arsenal "hässlich" erfolgreich

Obwohl Leverkusens Achtelfinal-Gegner Arsenal noch die Chance auf drei Titel hat, stehen die "Gunners" auf der Insel heftig in der Kritik. Doch die lässt das kalt.

Acht Spiele, acht Siege. In der Ligaphase der Champions League war der FC Arsenal das Maß aller Dinge. Diese Erfahrung musste auch der FC Bayern, der ansonsten alle seine Königsklassenpartien gewann, im November beim 1:3 in London machen.

Nun versucht mit Bayer Leverkusen im Achtelfinal-Hinspiel am frühen Mittwoch, 18.45 Uhr (Zusammenfassung in der Champions-League-Sendung ab 23.05 Uhr) ein weiterer Bundesligist die "Gunners" vom Siegen abzuhalten. Nach dem Aufeinandertreffen in der Zwischenrunde 2002 (1:1 und 4:1 für Arsenal) kommt es erst zum zweiten Mal überhaupt zu dieser Paarung in der Champions League.

Arsenal in dieser Saison heißer Final-Anwärter

In jener Saison vor 24 Jahren erreichte Bayer das Finale. Diesmal sind die Vorzeichen umgekehrt und die Londoner ein heißer Anwärter auf eine Endspiel-Teilnahme am 30. Mai in Budapest. Und nicht nur das. Sogar eine Triple-Saison ist möglich.

Im FA Cup steht die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta im Viertelfinale, die Premier League führen die "Gunners" acht Spieltage vor Schluss mit sieben Punkten Vorsprung vor Manchester City (ein Spiel weniger) an.

Kritik an Arsenals Fußball: "Langweilig, hässlich"

Große Anerkennung also für die Arbeit von Arteta, der in seinem siebten Jahr als Cheftrainer dabei ist, eine Ära zu prägen? Mitnichten. Vielmehr sieht sich der Spanier heftiger Kritik von TV-Experten und sogar Trainerkollegen ausgesetzt.

Der Vorwurf: Arsenal spiele Fußball zum Abgewöhnen. Ex-Manchester-United-Profi Paul Scholes sieht in Arsenal den potenziell "langweiligsten" Meister der Geschichte. Sein Expertenkollege Chris Sutton sogar den "hässlichsten".

Trainer Hürzeler schimpft: "Das ist kein Fußball"

Fabian Hürzeler, deutscher Trainer von Brighton & Hove Albion, erzürnte sich letzte Woche nach dem 0:1 gegen die Kanoniere: "Das ist kein Fußball!" Er würde "niemals" versuchen, auf diese Art Spiele zu gewinnen.

Datenlieferant Opta bestärkt die Kritiker und ermittelte, dass Artetas Team in Brighton das Spiel 59 Mal für durchschnittlich 31,4 Sekunden verzögerte - und damit die Netto-Spielzeit um satte 30:51 Minuten verkürzte. Zur Wahrheit gehört aber auch: Andere Klubs in England liegen in einem ähnlichen Bereich oder sogar noch darüber.

Bei Eckbällen ist Arsenal eine Macht

Nur beim sich Zeitlassen vor Eckbällen ist Arsenal mit 44,5 Sekunden im Schnitt spitze. Allerdings auch bei der Ausbeute. 16 Treffer resultierten in der Liga aus Ecken. Das ist bereits jetzt eingestellter Saisonbestwert - und brachte ihnen nebenbei den spöttischen Spitznamen "FC Eckball" ein.

Wie gut die Ecken des FC Arsenal sitzen, erfuhr auch der FC Bayern in der Ligaphase bei der 1:3-Niederlage gegen den Premier-League-Klub. Quelle: Imago / MIS

Ist der letztjährige Champions-League-Halbfinalist also nichts weiter als eine besonders gute Mischung aus Spielverzögerung und Standardstärke? Arteta lässt die Kritik kalt: "Ich weiß nicht, ob man das eine Tor anders feiert als das andere. Vielleicht ist das eine oder andere für YouTube schöner." Sein Stil sei aber "nicht hässlich".

Havertz‘ erstmalige Rückkehr in die BayArena

Folglich wird der 43-Jährige an diesem auch in Leverkusen festhalten. Die Frage ist: Mit oder ohne Kai Havertz in der Startelf? Der Nationalspieler kehrt erstmals seit seinem Wechsel im Gesamtwert von 100 Millionen Euro zu Chelsea im Jahr 2020 in die BayArena zurück.

Vor dem Spiel wird Havertz von Leverkusen offiziell verabschiedet, da dies während der Corona-Pandemie nicht möglich war. Wegen einer Knie-Operation und einer Muskelverletzung fehlte der 26-Jährige monatelang und bestritt erst zehn Pflichtspiele in dieser Saison.

Immerhin: Seit wenigen Wochen ist er wieder voll belastbar, Arteta erhöhte die Einsatzzeiten seines Stürmers in den letzten Spielen schrittweise. Das wird auch Bundestrainer Julian Nagelsmann freuen, der für die WM auf einen fitten und formstarken Havertz baut und sich in der BayArena höchstpersönlich ein Bild von dessen Fortschritten machen möchte.

