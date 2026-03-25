Neuer Film: "Is This Thing On?" :Warum Bradley Cooper New York eine Liebeserklärung macht
von Mathilde Bernard und Astrid Henryson
"Is This Thing On?" heißt der neue Film von und mit Bradley Cooper. Was dabei sein Hund Charlie und seine Wahlheimat verbindet.
Liebe kann er: Bradley Cooper galt lange als Hollywoods Herzensbrecher. Mit seinen stahlblauen Augen wurde er 2011 "Sexiest Man Alive", 2018 gab es eine vermeintliche Liebesbeziehung mit Lady Gaga zu Promozwecken. Jetzt hat Cooper eine Liebeserklärung an seine Wahlheimat gedreht.
"Is This Thing On?" läuft aktuell in deutschen Kinos. Der Film spielt in New York, in der Stadt, die Cooper seit Ende der 1990er Jahre prägt und die ihn, wie er uns im Interview erzählt, auch persönlich geformt hat.
Mit 21 Jahren zog der in Philadelphia geborene Schauspieler in den Big Apple. Dort traf der Schauspieler Gleichgesinnte. In einem Interview mit "Esquire" beschreibt er New York als geradezu menschlich, mit einem Herzschlag und ständig in Veränderung.
"Is This Thing On?" - Tragikomödie in der Comedy-Szene
Der Film spielt in der New Yorker Stand-up-Comedy-Szene. Darin verarbeitet ein Finanzmann seine gescheiterte Ehe auf der Bühne.
"Is This Thing On?" ist Bradley Coopers dritte Regiearbeit. Der 51-Jährige übernimmt selbst nur eine kleine Rolle. Die Hauptrolle überlässt er seinem alten Freund Will Arnett.
Insofern hat der Film gleich in doppelter Hinsicht mit Coopers persönlicher Geschichte zu tun.
Seine Familie, das sind auch seine Hunde. Er habe sein ganzes Leben lang welche gehabt, sagt Bradley Cooper. Wie schon bei seinem Regiedebüt "A Star Is Born" hat Cooper auch in "Is This Thing On?" seinem Hund Charlie eine Rolle gegeben. Auch dadurch wird der dritte Film von Bradley Cooper wieder sehr persönlich.
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